Третина всіх ракет — по Одесі: чому ППО міста вже третій рік залишається проблемною

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У жовтні Одеса та область стали тиловими територіями України, які найбільше обстрілюються ракетною компонентою РВВ.

Протягом жовтня по Одесі та Одеській області завдавалися ракетні удари 14 днів із 31. Було задіяно 29 ракетних засобів ураження, серед яких — 9М723 ОТРК Іскандер-М, Х-31П, ракети Х-59/69. Також були цілі невстановленого типу та втрачені над Чорним морем.

Показник збиття склав 15%.

За жовтень РВВ застосували по Україні 84 ракетні засоби ураження, і понад 1/3 з них припало на Одесу й Одеську область.

Тема проблемної ППО Одеси пульсує з 2022-го, але особливо гостро про себе нагадала у 2023-му, коли Росія розгорнула зерновий терор. Тоді практично кожні 2-3 дні на Одесу направляли комбіновані удари, що мали відносний успіх.

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Дивно, але коли одна з російських ракет завдала удару по Спасо-Преображенському кафедральному соборові, в якому до останнього дня у проповідях шанували патріарха Кирила та ретранслювали "братство", на відновлення цієї клоаки московського патріархату було вирішено виділити кошти.

Одна тільки Італія виділила 500 тисяч євро на відновлення Спасо-Преображенського собору, а загалом на відновлення пам'яток архітектури, які постраждали від російських ударів, було виділено 40 млн євро...

Культурознавці та інтелігенція може в мене кидатися камінням, але під час війни, якщо хочете зберегти те, що лишилося, слід виділяти кошти не на відновлення зруйнованого, що може бути зруйноване завтра, а на захист того, що лишилося.

Кінець 2024-го... Третій рік війни.

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