ЗС РФ у жовтні атакували Україну рекордною кількістю "Шахедів": скільки дронів збила ППО

За даними Генштабу ЗСУ, більшість дронів не досягли своїх цілей завдяки роботі ППО чи засобів РЕБ. Всього з початку року окупанти запустили майже 7 тисяч ударних БпЛА. Здебільшого вони цілили по цивільній та критичній інфраструктурі України.

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2023 ударні БпЛА типу Shahed та дрони невстановленого типу запустили у жовтні по території України російські окупанти. Безпілотники атакували як цивільні, так і військові об'єкти. Статистику оприлюднив Генеральний штаб ЗСУ у п'ятницю, 1 листопада.

1185 дронів було успішно знищено або придушено українською ППО. 738 ворожих дронів було локаційно втрачено, а ще 29 безпілотників залишили підконтрольний Україні повітряний простір. Тобто 1952 дрони не досягли своїх цілей.

Загалом з початку року зафіксовано вже 6987 запусків ворожих дронів по Україні, більшість із яких були спрямовані на цивільні об’єкти та критичну інфраструктуру.

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

"Завдяки професіоналізму та майстерності військовослужбовців Сил оборони від російського повітряного терору вдалося врятувати тисячі життів наших людей, уберегти від руйнувань сотні домівок українських громадян та важливих об’єктів держави", — заявили у Генштабі.

Нагадаємо, у ніч на 1 листопада російські окупанти запустили 48 безпілотників. Сили ППО збили 31 ворожий дрон, ще 14 БпЛА були локаційно втрачені, а 3 полетіли у напрямку Білорусі.

Фахівець у сфері військових радіотехнологій Сергій Бескрестнов в інтерв'ю Фокусу розповів, що означають масовані запуски "Шахедів" і до чого варто готуватися українцям.