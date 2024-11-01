Комбінована нічна атака на Україну: куди поцілили росіяни "Шахедами" та ракетами (фото)

Протиповітряна оборона збила 31 БпЛА, 14 безпілотників були локаційно втрачені, ще три дрони полетіли у Білорусь. Також була знищена керована авіаційна ракета Х-59/69. Очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець, коментуючи нічну атаку, заявив, що уламки дронів-камікадзе "накоїли лиха" в регіоні.

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У ніч на п'ятницю, 1 листопада, із повітряного простору тимчасово окупованої Херсонщини росіяни завдали удару трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 та із напрямків Орла й Курська атакували українські міста 48-ма ударними БпЛА типу "Shahed" та невстановленого типу. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Підтверджено збиття 31 ворожого БпЛА, 14 безпілотників були локаційно втрачені та ще три БпЛА полетіли у напрямку Білорусі.

Протиповітряна оборона збила одну керовану авіаційну ракету, а решта, як наголошується, не досягла цілей через активну протидію.

Протиповітряна оборона працювала у Кіровоградській, Київській, Черкаській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій, Сумській, Чернігівській, Одеській та Полтавській областях.

За попередніми даними, обійшлось без жертв. Однак, внаслідок російської ракетно-дронової атаки через падіння уламків, пошкоджено декілька цивільних підприємств, також постраждали багатоквартирні та приватні будинки на Полтавщині, Черкащині, Київщині та Одещині.

Очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович повідомив, що в небі над областю були збиття, додавши, що "обійшлося без наслідків.

Глава Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив, що уламки "шахедів", по яких відпрацювала ППО, накоїли лиха. Зокрема, зазначив він, на Золотоніщині пошкоджено житлову інфраструктуру.

Заступник міського голови міста Золотоноша Олександр Флоренко, не вдаючись в деталі надзвичайних подій, повідомив, що росіяни наробили чимало шкоди, але жертв немає.

Утім, у коментарі "Суспільному" посадовець розповів, що зафіксоване влучання трьох ударних дронів. Зокрема, у багатоповерхівку, де вибито багато вікон, дверей та пошкоджена покрівля. Також є влучання у одне з державних підприємств та у щільну забудову приватного сектора, де виникла значна руйнація одного з будинків.

Очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін повідомив, що ворожі безпілотники завдали ударів по цивільній інфраструктурі громади. Було пошкоджено 3 житлових будинки та господарчу споруду. Надзвичайники врятували двох людей з палаючого будинку.

У ДСНС поінформували, що для ліквідації чотирьох осередків загорянь, які виникли внаслідок падіння уламків БПЛА, загалом було залучено понад 50 людей особового складу та 14 одиниць техніки.

Начальник Київської ОВА Руслан Кравченко повідомив, що протиповітряна оборона збила декілька ворожих цілей. В одному з районів внаслідок падіння уламків дронів незначні пошкодження отримали 2 приватних будинки. Постраждалих серед населення немає, влучання в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури відсутні.

У поліції додали, що у двох житлових будинках виявлено пошкодження покрівлі, вікон та фасаду.

В Одесі ввечері 31 жовтня, близько 21:09, було чутно вибух, повідомляв міський голова Геннадій Труханов.

Як поінформував глава Одеської ОВА Олег Кіпер, під ударом опинилась пожежна частина.

Два рятувальники, які бігли в укриття після оголошення повітряної тривоги, отримали поранення.

Зараз чоловіки у лікарні. Пошкоджень зазнали службовий транспорт та приміщення частини.

Нагадаємо, ввечері 31 жовтня ЗС РФ здійснили масований обстріл України з використанням дронів, КАБів і ракет. Було атаковане підприємство на Харківщині, а в Одесі повідомляли про низку вибухів.

Також Фокус повідомляв, що в місті Покровську на Донеччині було зруйновано 80% критичної інфраструктури, значна частина міста знеструмлена. Енергетики заявляють, що відновлення електропостачання можливе лише у разі відсунення фронту та стишення обстрілів.