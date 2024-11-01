Комбинированная ночная атака на Украину: куда попали россияне "Шахедами" и ракетами (фото)

Противовоздушная оборона сбила 31 БпЛА, 14 беспилотников были локально потеряны, еще три дрона улетели в Беларусь. Также была уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59/69. Глава Черкасской ОГА Игорь Табурец, комментируя ночную атаку, заявил, что обломки дронов-камикадзе "натворили беды" в регионе.

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В ночь на пятницу, 1 ноября, из воздушного пространства временно оккупированной Херсонщины россияне нанесли удар тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и с направлений Орла и Курска атаковали украинские города 48-ю ударными БпЛА типа "Shahed" и неустановленного типа. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Подтверждено сбитие 31 вражеского БпЛА, 14 беспилотников были локально потеряны и еще три БпЛА полетели в направлении Беларуси.

Противовоздушная оборона сбила одну управляемую авиационную ракету, а остальные, как отмечается, не достигли целей из-за активного противодействия.

Противовоздушная оборона работала в Кировоградской, Киевской, Черкасской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Сумской, Черниговской, Одесской и Полтавской областях.

По предварительным данным, обошлось без жертв. Однако, в результате российской ракетно-дроновой атаки из-за падения обломков, повреждены несколько гражданских предприятий, также пострадали многоквартирные и частные дома на Полтавщине, Черкасщине, Киевщине и Одесщине.

Глава Кировоградской ОГА Андрей Райкович сообщил, что в небе над областью были сбития, добавив, что обошлось без последствий.

Глава Черкасской ОГА Игорь Табурец сообщил, что обломки "шахедов", по которым отработала ПВО, натворили беды. В частности, отметил он, на Золотонощине повреждена жилая инфраструктура.

Заместитель городского головы города Золотоноша Александр Флоренко, не вдаваясь в детали чрезвычайных событий, сообщил, что россияне наделали немало вреда, но жертв нет.

Впрочем, в комментарии "Суспільному" чиновник рассказал, что зафиксировано попадание трех ударных дронов. В частности, в многоэтажку, где выбито много окон, дверей и повреждена кровля. Также есть попадание в одно из государственных предприятий и в плотную застройку частного сектора, где возникло значительное разрушение одного из домов.

Глава Полтавской ОГА Филипп Пронин сообщил, что вражеские беспилотники нанесли удары по гражданской инфраструктуре громады. Были повреждены 3 жилых дома и хозяйственная постройка. Чрезвычайники спасли двух человек из горящего дома.

В ГСЧС проинформировали, что для ликвидации четырех очагов возгораний, которые возникли в результате падения обломков БПЛА, всего было привлечено более 50 человек личного состава и 14 единиц техники.

Начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко сообщил, что противовоздушная оборона сбила несколько вражеских целей. В одном из районов в результате падения обломков дронов незначительные повреждения получили 2 частных дома. Пострадавших среди населения нет, попадания в объекты критической или жилой инфраструктуры отсутствуют.

В полиции добавили, что в двух жилых домах обнаружены повреждения кровли, окон и фасада.

В Одессе вечером 31 октября, около 21:09, был слышен взрыв, сообщал городской голова Геннадий Труханов.

Как сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер, под ударом оказалась пожарная часть.

Два спасателя, которые бежали в укрытие после объявления воздушной тревоги, получили ранения.

Сейчас мужчины в больнице. Повреждения получили служебный транспорт и помещения части.

Напомним, вечером 31 октября ВС РФ осуществили массированный обстрел Украины с использованием дронов, КАБов и ракет. Было атаковано предприятие на Харьковщине, а в Одессе сообщали о ряде взрывов.

Также Фокус сообщал, что в городе Покровске Донецкой области было разрушено 80% критической инфраструктуры, значительная часть города обесточена. Энергетики заявляют, что восстановление электроснабжения возможно только в случае смещения фронта и стихания обстрелов.