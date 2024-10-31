Семья с детьми осталась на улице: после атаки ВС РФ пострадала квартира известного актера

Константин Октябрьский вынужден искать новое жилье, поскольку его квартира в Соломенском районе разрушена после попадания обломков "Шахеда".

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Российские оккупанты продолжают терроризировать мирные города Украины при помощи обстрелов различным вооружением. Во время одной из последних атак пострадала квартира украинского актера Константина Октябрьского. Об этом написала телеведущая Тала Калатай на своей странице в социальной сети Facebook.

По ее словам, дом, в котором живет актер, пострадал от действий противника и в результате его семья осталась фактически на улице, поэтому он нуждается в помощи.

"Дорогие подписчики и друзья! Это актер Константин Октябрьский. А это его квартира после попадания вражеского дрона… На улице осталась семья с двумя детьми и кошкой…", — написала Тала Калатай.

В Киеве от обстрела ВС РФ пострадал дом известного актера Фото: Facebook Дом известного актера попал под атаку ВС РФ Фото: Facebook

Произошел инцидент в Соломенском районе столицы, поэтому актер и его семья начали искать жилье в этих пределах Киева. Дети ходят там в школу.

Коллеги актера также поддержали семью Константина Октябрьского. В частности речь об Антонине Хижняк, а также Ольге Сумской, которые написали посты в социальных сетях.

"Друзья, наш коллега Костя Октябрьский вместе с семьей нуждается в помощи! В ночь на 30 октября в результате ночной атаки "Шахедов" пострадала квартира известного украинского актера, телеведущего шоу "Утро дома" Константина Октябрьского… Все имущество сгорело … Просто ужас…", — писала Ольга Сумская.

ВС РФ атаковали дом известного украинского актера Фото: Facebook Семья украинского актера осталась на улице после обстрела ВС РФ Фото: Facebook

Сам Константин Октябрьский никак не комментировал инцидент.

Напомним, ВС РФ атаковали Киев в ночь на 30 октября, в результате чего обломки "Шахеда" упали на многоэтажное здание. В результате российской атаки также загорелось административное здание в Соломенском районе столицы. По меньшей мере 9 человек пострадали, среди которых 11-летняя девочка: у нее острая реакция на стресс.