РФ атаковала Украину ракетами и дронами: погиб ребенок, еще 34 человека пострадали (фото)

По данным командования, россияне осуществили массированный ракетный удар по Одесской области, а целью врага был мост через Днестровский лиман в Затоке. По Харькову оккупанты выпустили КАБ, который попал в многоэтажный дом.

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Ночью 31 октября Российская Федерация массированно атаковала Украину ракетами и дронами. Об этом сообщают Воздушные силы Украины.

"В ночь на 31 октября 2024 года (с 18.30 30 октября) враг атаковал мост через Днестровский лиман в Затоке Одесской области. Выпущены две баллистические ракеты Искандер-М/KN-23 из Крыма и восемь управляемых авиационных ракет Х-59/69 с самолетов тактической авиации над акваторией Черного моря. Также оккупанты нанесли удар двумя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 из Ростовской области по Краматорску", — отметили в ведомстве.

Кроме этого, Россия выпустила из направлений Курск, Орел (РФ) 43 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотники неустановленного типа. Противовоздушная оборона работала в Одесской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой и Полтавской областях.

Результаты атаки РФ Фото: Повітряні сили України

Результаты атаки 31 октября

В Киевской городской военной администрации сообщили, что это была двадцатая воздушная атака на Киев за октябрь. ВС РФ применили БпЛА, которые заходили волнами и с разных направлений.

"Воздушная тревога в столице в течение ночи объявлялась дважды и суммарно длилась два с половиной часа. Силами и средствами ПВО, РЭБ все российские дроны, которые угрожали Киеву, были обезврежены", — говорится в сообщении.

В результате атаки в Подольском районе было зафиксировано падение обломков и возник пожар на открытой местности, который был оперативно ликвидирован. В двух двухэтажных жилых домах и одном админздании повреждены окна. Также есть информация о повреждении высоковольтной линии электропередач. Информации о пострадавших не поступало.

"В плане воздушных атак врага для Киева этот месяц был напряженным. 20-ть полноценных ударов дронами с воздуха. За 31 день только один-единственный день в столице не объявляли тревогу. А так, обычно, киевляне слышали сирены в среднем дважды в день", — добавили в Киевской МВА.

Начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко добавил, что в одном из районов обломки сбитого вражеского дрона обнаружены на открытой территории городка для ВПЛ. Повреждений не обнаружено.

Председатель Одесской ОГА Олег Кипер отметил, что РФ ВС нанесли массированный ракетный обстрел по региону. Враг выпустил по области около десяти ракет различных видов. Под атакой было несколько населенных пунктов.

В Салтовском районе Харькова в среду, 30 октября, был зафиксирован удар вражеского КАБа. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Он добавил, что есть попадание в четвертый этаж многоэтажки. Разрушен почти весь подъезд, а на месте пожара возник пожар.

На месте были найдены еще фрагменты тела. Однако позже было установлено, что они принадлежат уже предварительно идентифицированному лицу.

"В результате обстрела КАБ повреждены 16 легковых автомобилей и 14 многоквартирных жилых домов (остекление окон). Пострадали 34 человека (из них ребенок, 11 лет) Погиб 12-летний мальчик", — добавил глава ОГА.

На атаку Харькова отреагировал также президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что Россия ударила управляемой авиабомбой по девятиэтажке в Харькове, в результате есть пострадавшие, в том числе дети.

По информации председателя Черкасской ОГА Игоря Табурца, в области уничтожено 3 "шахеды". Обошлось без пострадавших, однако обломками и взрывной волной повреждено имущество нескольких предприятий в Черкасском районе.

Во время очередной вражеской атаки в Кировоградской областиуничтожено 2 вражеские ракеты и 17 БпЛА, сообщил. Последствий атаки не зафиксировано, сообщил председатель ОГА Андрей Райкович.

Как отметил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, в течение суток оккупанты нанесли 384 удара по 11 населенным пунктам Запорожской области. Мирные жители не пострадали, однако поступило 5 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Громко было и в Днепропетровской области. Вечером и ночью в области по вражеским шахедам работало ПВО. Из-за российской атаки в Каменском загорелось авто. Пострадавших нет, сообщил председатель ОГА Сергей Лысак.

"Из-за российской атаки в Каменском районе загорелось авто. Никто не пострадал. На утро под вражеский удар снова попал Никополь. Агрессор попал по городу дроном-камикадзе. Последствия выясняем", — добавил он.

Мэр Никополя Александр Саюк отметил, что утро в городе началось с вражеской атаки дроном-камикадзе. Обошлось без раненых и погибших.

Также оккупанты нанесли удар двумя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 из Ростовской области по Краматорску Донецкой области.

"Ночью враг нанес удар по Краматорску — промышленная зона. К счастью, обошлось без пострадавших. Продолжаем фиксировать последствия российского террора", — сообщил мэр города Александр Гончаренко.

Было шумно и в поселке Мирном Славянской городской громады.

"Сегодня ночью снова было громко. Прилет произошел в админздание Донрыбкомбината, в поселке Мирном. Повреждены также близлежащие дома. К счастью, обошлось без жертв", — отметил глава Славянска Вадим Лях.

В Воздушных силах отметили, что локально потеряны еще 23 беспилотника. Три российских БпЛА вышли из подконтрольного воздушного пространства в направлении РФ и временно оккупированной территории Украины.

Напомним, что Украина находилась под массированным обстрелом в среду, 30 октября. Во время воздушной тревоги взрывы раздавались по меньшей мере в 10 украинских регионах, были разрушения и раненые.