Украина находилась под массированным обстрелом: в регионах есть разрушения и раненые (фото)

Во время воздушной тревоги взрывы раздавались по меньшей мере в 10 украинских регионах. Ночной удар по Киеву стал уже девятнадцатой атакой ВС РФ на столицу в октябре.

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В ночь на 30 октября 2024 года враг атаковал Украину ракетой неустановленного типа из Белгородской области по частному сектору в Сумской области, 62-мя ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа с направлений Орел, Приморско-Ахтарск (РФ). Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

Там добавили, что тактическая авиация противника постоянно наносит удары управляемыми авиабомбами по прифронтовой территории на Сумском, Харьковском и Донецком направлениях.

"По состоянию на 07.00 подтверждено сбитие 33 вражеских БпЛА в Киевской, Черкасской, Хмельницкой, Харьковской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Сумской, Черниговской и Полтавской областях. 25 беспилотников локально потеряно", — добавили в ведомстве.

Украина была атакована 62 ударными БпЛА Фото: Повітряні сили України

Последствия атаки ВС РФ 30 октября

В ночь с 29 на 30 октября российские оккупационные войска ударили по Киеву ударными беспилотниками, обломки которых упали на жилой дом в Соломенском районе столицы. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

"В жилом доме в Соломенском районе, куда попали обломки дрона, сейчас девять пострадавших. Среди них — 11-летняя девочка. Всем медики оказали помощь на месте", — написал он.

Сейчас пожар в жилом доме в Соломенском районе ликвидирован. На месте работают спасательные службы и медики.

В КГВА отметили, что это уже девятнадцатая воздушная атака на Киев за октябрь. Воздушная тревога в столице длилась более 2 часов, а российские дроны заходили с разных направлений и на разных высотах.

Там добавили, что вражеские беспилотники были вовремя обнаружены и обезврежены. Предварительно, в результате атаки в Киеве зафиксировано падение обломков в Соломенском районе, в результате чего в нескольких домах возник пожар. Из дома были эвакуированы 18 человек. Пострадало 9 человек, среди которых один ребенок.

В ГСЧС добавили, что в результате атаки БПЛА произошло возгорание на 2 и 3 этажах девятиэтажки. Пожар на площади 40 кв. м. ликвидирован, эвакуированы 18 человек, еще 30 — выведены на свежий воздух.

"Один человек спасен. 9 человек — пострадали", — добавили в ведомстве.

Там отметили, что также возник пожар в 8-этажном административном здании. В настоящее время он уже ликвидирован.

Кроме того, в течение суток оккупанты нанесли 337 ударов по 12 населенным пунктам Запорожской области. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

Было нанесено 25 авиационных ударов, 194 БпЛА различной модификации атаковали несколько населенных пунктов области. Также было по территориям двух населенных пунктов было нанесено 7 обстрелов из РСЗО, а 111 артиллерийских ударов пришлись еще по нескольким населенным пунктам.

"Поступило 7 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали", — отметил он.

В Днепропетровской области силы ПВО сбили над регионом 7 шахедов. Об этом сообщил председатель ОГА Сергей Лысак.

Утром оккупанты ударили дроном-камикадзе по городу Никополь Днепропетровской области. В результате атаки повреждена АЗС. Сообщений о пострадавших нет.

Напомним, 29 октября РФ атаковала Украину ракетами, КАБами и "Шахедами". Противовоздушная оборона работала в восьми регионах. Ощутимые последствия атаки зафиксированы в Днепропетровской области, а также в Харькове и Киеве — там есть жертвы и раненые среди гражданского населения.