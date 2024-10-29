РФ атаковала Украину ракетами, КАБами и "Шахедами": в регионах разрушения и жертвы (фото)

По данным Воздушных сил, противовоздушная оборона работала в восьми регионах. Ощутимые последствия атаки зафиксированы в Днепропетровской области, а также в Харькове и Киеве, где есть жертвы и раненые среди гражданского населения.

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Российские оккупанты не прекращают атаковать мирные города Украины и запускают всевозможные виды вооружения — как ракеты, так и беспилотники. В Воздушных силах рассказали подробнее о ночной боевой работе.

Началась вражеская атака вечером понедельника, 28 октября. Противник ударил баллистической ракетой по городу Кривой Рог из временно оккупированного Крымского полуострова. Потом в ход пошли ударные дроны типа Shahed и неустановленного типа из Орла и Курска в количестве 48 штук.

"Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины. Противовоздушная оборона работала в Киевской, Черкасской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Сумской, Черниговской и Полтавской областях", — говорится в сообщении.

По состоянию на 09:00 подтверждено, что удалось перехватить 26 ударных дронов. Еще 20 — локационно потеряны, а один вернулся обратно в Россию.

Атака 28 октября: что известно

Киевская область. Начальник областной военной администрации Руслан Кравченко в своем Telegram-канале поделился, что воздушная тревога в регионе длилась практически 7 часов и велась работа по вражеским целям.

Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не было, а в одном из районов падение осколков привели к пожару травяного настила.

"В другом районе обломки дрона повредили дорожное полотно вблизи населенного пункта. Оперативные группы продолжают работу по фиксации последствий ночной атаки", — написал Руслан Кравченко.

Киев. Начальник городской военной администрации Сергей Попко писал, что это была 18-я атака ВС РФ на Киев с начала октября и судя по всему россияне не планируют уменьшать интенсивность террора. Воздушная тревога в столице была объявлена дважды за ночь и суммарно длилась более 4 часов.

"Вражеские беспилотники заходили в сторону столицы с разных направлений, но силами и средствами противовоздушной обороны были вовремя обнаружены и обезврежены. Предварительно, в результате атаки ударных дронов вооруженных сил российской федерации в Киеве зафиксировано падение обломков в Соломенском и Святошинском районах", — писал Сергей Попко.

В Соломенском районе на территории жилой застройки зафиксировали разгерметизацию газовой трубы на фасадной части 9-этажного жилого дома. Также повреждены три автомобиля и шесть человек обратились за медицинской помощью. Одного госпитализировали.

В Святошинском районе осколки выбили окна в трехэтажном административном здании, но информации о пострадавших не было.

В Черкасской области, по информации ОВА, защитники неба перехватили 5 "Шахедов" и в одном случае падение осколков привело к возгоранию сухой растительности. Все последствия оперативно ликвидировали.

Российские оккупанты также направили дроны через Сумскую область и над регионом ночью удалось перехватить 7 БПЛА, писали в ОВА. Информации о пострадавших или разрушениях не было.

Днепропетровская область. Начальник областной военной администрации Сергей Лысак писали, что после ракетной атаки на Кривой Рог поврежден трехэтажный жилой дом. В результате есть как погибший, так и пострадавшие.

По состоянию на утро количество тех, кто пострадал от обстрела, увеличилось до 14 человек и 10 из них госпитализировали. Также в результате атаки оборвалась жизнь 39-летнего мужчины.

"Пожар, который возник после "прилета", спасатели потушили. В городе повреждены 11 многоквартирных домов, клиника, школа, админздание. Уничтожены 12 гаражей, еще 10 — изуродованы. Задело газопровод… Из-за вчерашнего вражеского удара по Кривому Рогу пострадала целая семья. Ранили мужа, жену и их дочь", — писал Сергей Лысак.

ВС РФ ударили по Кривому Рогу Фото: Сергей Лысак / Telegram В Днепропетровской области зафиксированы последствия атаки ВС РФ Фото: Сергей Лысак / Telegram

Харьковская область. ВС РФ атаковали центральную часть областного центра и в результате пострадало здание медицинского заведения и административные учреждения, писал начальник ОВА Олег Синегубов.

Для обстрела противник использовал управляемые авиабомбы ФАБ-500 и пострадали предварительно 6 человек.

"Прямое попадание зафиксировали в здание Госпрома. Это памятник национального значения, здание в стиле конструктивизма. Оккупанты ударили по знаковому символу города, который знает каждый харьковчанин", — написал Олег Синегубов.

В 3 часа ночи атака повторилась и погибли четверо людей в результате разрушения 1 частного дома. Еще два здания были повреждены, продолжили в ОВА.

Напомним, 28 октября сообщалось, что 100 БПЛА атаковали Украину и взрывы фиксировались в 14 областях. Кроме БПЛА, пуски которых осуществлялись из Орла, Курска и Приморско-Ахтарска, ВС РФ нанесли несколько авиаударов по Харькову, в результате чего ранены гражданские лица. После ночной атаки захватчиков в двух регионах Украины ввели аварийные отключения света.