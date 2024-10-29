Враг попал ракетой-гибридом по жилому дому в Основянском районе. Спасатели извлекли из-под завалов тела четырех жертв.

Related video

В ночь на 29 октября в 2:51 оккупанты ударили по Основянскому району Харькова ракетой-гибридом "Гром-Е1" (гибрид планировочной бомбы и ракеты). Один частный дом был полностью разрушен, повреждены еще 19, сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

Спасатели искали людей под завалами в течение нескольких часов. По состоянию на 7 утра было известно о четырех погибших.

Спасатели несколько часов искали погибших под завалами Фото: ГСЧС

"В последние дни враг сконцентрировался именно на террористических ударах по Харькову — бьет по жилым домам, по нашим историческим памятникам, по символам города, таким, как "Госпром". Прошу всех быть очень осторожными и не игнорировать сигналы воздушной тревоги", — написал Игорь Терехов.

В ГСЧС Украины в 6:58 также сообщили, что из-под завалов разрушенного жилого дома достали тела двух женщин и двух мужчин, а пожар в частном секторе в Основянском районе, вспыхнувший после падения бомбы, был оперативно ликвидирован.

Напомним, вечером 28 октября россияне ударили КАБами и ФАБ-500 по центру Харькова. Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщал о попадании в административное здание, позже уточнил, что вражеская авиабомба попала в здание Госпрома.

Также ночью на 29 октября РФ атаковала ударными БпЛА столицу. Пресс-служба Киевской ГВА сообщала, что в Соломенском районе на территории жилой застройки произошла разгерметизация газовой трубы, что привело к пожару, также обломки упали в Святошинском районе. На момент публикации материала к медикам обратились пятеро пострадавших, одного человека госпитализировали.