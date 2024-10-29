Ворог влучив ракетою-гібридом по житловому будинку в Основ'янському районі. Рятувальники витягли з-під завалів тіла чотирьох жертв.

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В ніч на 29 жовтня о 2:51 окупанти вдарили по Основ'янському району Харкова ракетою-гібридом "Грім-Є1" (гібрид планерувальної бомби та ракети). Один приватний будинок було повністю зруйновано, пошкоджено ще 19, повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Рятувальники шукали людей під завалами протягом кількох годин. Станом на 7 ранку було відомо про чотирьох загиблих.

Рятувальники кілька годин шукали загиблих під завалами Фото: ДСНС

"Останніми днями ворог сконцентрувався саме на терористичних ударах по Харкову — бʼє по житлових будинках, по наших історичних памʼятках, по символах міста, таких, як "Держпром". Прошу всіх бути дуже обережними й не ігнорувати сигнали повітряної тривоги", — написав Ігор Терехов.

У ДСНС України о 6:58 також повідомили, що з-під завалів зруйнованого житлового будинку дістали тіла двох жінок і двох чоловіків, а пожежу в приватному секторі в Основ'янському районі, що зайнялася після падіння бомби, було оперативно ліквідовано.

Нагадаємо, вечері 28 жовтня росіяни вдарили КАБами і ФАБ-500 по центру Харкова. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляв про влучання в адміністративну будівлю, пізніше уточнив, що ворожа авіабомба влучила в будівлю Держпрому.

Також уночі на 29 жовтня РФ атакувала ударними БпЛА столицю. Пресслужба Київської МВА повідомляла, що в Солом’янському районі на території житлової забудови сталася розгерметизація газової труби, що призвело до пожежі, також уламки впали у Святошинському районі. На момент публікації матеріалу до медиків звернулися пʼятеро постраждалих, одну людину госпіталізували.