"Шахеди" атакували Київ: горіла багатоповерхівка, є поранені (фото)

За останніми даними внаслідок ворожої атаки щонайменше шестеро людей постраждали, десятки осіб були евакуйовані. У місті горіли авто та магазин, також пошкоджено газову магістраль столиці.

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У ніч з 28 на 29 жовтня російські окупаційні війська атакували Київ ударними безпілотниками, уламки яких впали у різних районах столиці та спричинили пожежі. Про це повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації, а також міський голова Києва Віталій Кличко.

"У Соломʼянському районі після падіння уламків БпЛА займання в житловому будинку. Палають також декілька автівок. Займання й у торгівельному приміщенні", — написав Кличко.

Згодом у КМВА уточнили, що падіння уламків "шахеда" на "відкриту територію" зафіксовано також у Святошинському районі.

Інформація про кількість постраждалих змінювалась протягом ночі: спочатку було відомо лише про одну особу, згодом Кличко повідомив, що кількість збільшилась до чотирьох людей. На момент публікації матеріалу, за даними КМВА, було шестеро постраждалих осіб.

Водночас у Державній службі з надзвичайних ситуацій о 5:33 зазначили, що з місця подій було евакуйовано 15 людей.

Надзвичайники також оприлюднили фото наслідків ворожих атак по столиці.

У КВМА також повідомили, що в Солом’янському районі на території житлової забудови відбулася розгерметизація газової труби на фасадній частині 9-ти поверхового житлового будинку, внаслідок чого виникло займання магазину.

Про пошкоджену газову магістраль також повідомляв і Віталій Кличко.

"Внаслідок падіння уламків дрону пошкоджена газова магістраль, фахівці наразі вимкнули подачу газу", — зазначив Кличко.

Перед падінням уламків Повітряні сили ЗСУ попереджали про те, що у Київській області спостерігаються групи ворожих БпЛА.

Нагадаємо, Надвечір 28 жовтня російські окупаційні війська атакували дронами Херсон. Внаслідок удару безпілотника загинув лікар, який перебував у машині швидкої допомоги.

Увечері 28 жовтня російські окупанти атакували місто Кривий Ріг балістичною ракетою.