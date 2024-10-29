"Шахеди" атакували Київ: горіла багатоповерхівка, є поранені (фото)
За останніми даними внаслідок ворожої атаки щонайменше шестеро людей постраждали, десятки осіб були евакуйовані. У місті горіли авто та магазин, також пошкоджено газову магістраль столиці.
У ніч з 28 на 29 жовтня російські окупаційні війська атакували Київ ударними безпілотниками, уламки яких впали у різних районах столиці та спричинили пожежі. Про це повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації, а також міський голова Києва Віталій Кличко.
"У Соломʼянському районі після падіння уламків БпЛА займання в житловому будинку. Палають також декілька автівок. Займання й у торгівельному приміщенні", — написав Кличко.
Згодом у КМВА уточнили, що падіння уламків "шахеда" на "відкриту територію" зафіксовано також у Святошинському районі.
Інформація про кількість постраждалих змінювалась протягом ночі: спочатку було відомо лише про одну особу, згодом Кличко повідомив, що кількість збільшилась до чотирьох людей. На момент публікації матеріалу, за даними КМВА, було шестеро постраждалих осіб.
Водночас у Державній службі з надзвичайних ситуацій о 5:33 зазначили, що з місця подій було евакуйовано 15 людей.
Надзвичайники також оприлюднили фото наслідків ворожих атак по столиці.
У КВМА також повідомили, що в Солом’янському районі на території житлової забудови відбулася розгерметизація газової труби на фасадній частині 9-ти поверхового житлового будинку, внаслідок чого виникло займання магазину.
Про пошкоджену газову магістраль також повідомляв і Віталій Кличко.
"Внаслідок падіння уламків дрону пошкоджена газова магістраль, фахівці наразі вимкнули подачу газу", — зазначив Кличко.
Перед падінням уламків Повітряні сили ЗСУ попереджали про те, що у Київській області спостерігаються групи ворожих БпЛА.
Нагадаємо, Надвечір 28 жовтня російські окупаційні війська атакували дронами Херсон. Внаслідок удару безпілотника загинув лікар, який перебував у машині швидкої допомоги.
Увечері 28 жовтня російські окупанти атакували місто Кривий Ріг балістичною ракетою.