"Шахеды" атаковали Киев: горела многоэтажка, есть раненые (фото)

По последним данным в результате вражеской атаки по меньшей мере шесть человек пострадали, десятки человек были эвакуированы. В городе горели авто и магазин, также повреждена газовая магистраль столицы.

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В ночь с 28 на 29 октября российские оккупационные войска атаковали Киев ударными беспилотниками, обломки которых упали в разных районах столицы и вызвали пожары. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской военной администрации, а также городской голова Киева Виталий Кличко.

"В Соломенском районе после падения обломков БПЛА возгорание в жилом доме. Горят также несколько автомобилей. Возгорание и в торговом помещении", — написал Кличко.

Впоследствии в КГВА уточнили, что падение обломков "шахеда" на "открытую территорию" зафиксировано также в Святошинском районе.

Информация о количестве пострадавших менялась в течение ночи: сначала было известно только об одном человеке, впоследствии Кличко сообщил, что количество увеличилось до четырех человек. На момент публикации материала, по данным КГВА, было шесть пострадавших человек.

В то же время в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям в 5:33 отметили, что с места событий были эвакуированы 15 человек.

Чрезвычайники также обнародовали фото последствий вражеских атак по столице.

В КВМА также сообщили, что в Соломенском районе на территории жилой застройки произошла разгерметизация газовой трубы на фасадной части 9-ти этажного жилого дома, в результате чего возникло возгорание магазина.

О поврежденной газовой магистрали также сообщал и Виталий Кличко.

"В результате падения обломков дрона повреждена газовая магистраль, специалисты сейчас выключили подачу газа", — отметил Кличко.

Перед падением обломков Воздушные силы ВСУ предупреждали о том, что в Киевской области наблюдаются группы вражеских БпЛА.

Напомним, вечером 28 октября российские оккупационные войска атаковали дронами Херсон. В результате удара беспилотника погиб врач, который находился в машине скорой помощи.

Вечером 28 октября российские оккупанты атаковали город Кривой Рог баллистической ракетой.