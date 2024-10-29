РФ атакувала Україну ракетами, КАБами і "Шахедами": у регіонах руйнування і жертви (фото)

За даними Повітряних сил, протиповітряна оборона працювала у восьми регіонах. Відчутні наслідки атаки зафіксовано в Дніпропетровській області, а також у Харкові та Києві, де є жертви та поранені серед цивільного населення.

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Російські окупанти не припиняють атакувати мирні міста України та запускають усілякі види озброєння — як ракети, так і безпілотники. У Повітряних силах розповіли детальніше про нічну бойову роботу.

Розпочалася ворожа атака ввечері понеділка, 28 жовтня. Противник вдарив балістичною ракетою по місту Кривий Ріг із тимчасово окупованого Кримського півострова. Потім задіяли ударні дрони типу Shahed і невстановленого типу з Орла і Курська в кількості 48 штук.

"Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил і Сил оборони України. Протиповітряна оборона працювала в Київській, Черкаській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій, Сумській, Чернігівській та Полтавській областях", — йдеться в повідомленні.

Станом на 09:00 підтверджено, що вдалося перехопити 26 ударних дронів. Ще 20 — локаційно втрачено, а один повернувся назад до Росії.

Атака 28 жовтня: що відомо

Київська область. Начальник обласної військової адміністрації Руслан Кравченко у своєму Telegram-каналі поділився, що повітряна тривога в регіоні тривала майже 7 годин і здійснювалася робота по ворожих цілях.

Влучань в об'єкти критичної або житлової інфраструктури не було, а в одному з районів падіння осколків призвели до пожежі трав'яного настилу.

"В іншому районі уламки дрона пошкодили дорожнє полотно поблизу населеного пункту. Оперативні групи продовжують роботу з фіксації наслідків нічної атаки", — написав Руслан Кравченко.

Київ. Начальник міської військової адміністрації Сергій Попко писав, що це була 18-та атака ЗС РФ на Київ від початку жовтня і, судячи з усього, росіяни не планують зменшувати інтенсивність терору. Повітряна тривога в столиці була оголошена двічі за ніч і сумарно тривала понад 4 години.

"Ворожі безпілотники заходили в бік столиці з різних напрямків, але силами і засобами протиповітряної оборони були вчасно виявлені та знешкоджені. Попередньо, внаслідок атаки ударних дронів збройних сил російської федерації в Києві зафіксовано падіння уламків у Солом'янському та Святошинському районах", — писав Сергій Попко.

У Солом'янському районі на території житлової забудови зафіксували розгерметизацію газової труби на фасадній частині 9-поверхового житлового будинку. Також пошкоджено три автомобілі та шестеро осіб звернулися по медичну допомогу. Одного госпіталізували.

У Святошинському районі осколки вибили вікна в триповерховій адміністративній будівлі, але інформації про постраждалих не було.

На Черкащині, за інформацією ОВА, захисники неба перехопили 5 "Шахедів" і в одному випадку падіння осколків призвело до займання сухої рослинності. Усі наслідки оперативно ліквідували.

Російські окупанти також спрямували дрони через Сумську область і над регіоном вночі вдалося перехопити 7 БПЛА, писали в ОВА. Інформації про постраждалих або руйнування не було.

Дніпропетровська область. Начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак писали, що після ракетної атаки на Кривий Ріг пошкоджено триповерховий житловий будинок. У результаті є як загиблий, так і постраждалі.

Станом на ранок кількість тих, хто постраждав від обстрілу, збільшилася до 14 осіб, 10 із них госпіталізували. Також унаслідок атаки обірвалося життя 39-річного чоловіка.

"Пожежу, яка виникла після "прильоту", рятувальники загасили. У місті пошкоджено 11 багатоквартирних будинків, клініку, школу, адмінбудівлю. Знищено 12 гаражів, ще 10 — понівечено. Зачепило газопровід... Через учорашній ворожий удар по Кривому Рогу постраждала ціла родина. Поранили чоловіка, дружину та їхню доньку", — писав Сергій Лисак.

ЗС РФ вдарили по Кривому Рогу Фото: Сергій Лисак / Telegram У Дніпропетровській області зафіксовано наслідки атаки ЗС РФ Фото: Сергій Лисак / Telegram

Харківська область. ЗС РФ атакували центральну частину обласного центру, в результаті чого постраждала будівля медичного закладу та адміністративні установи, писав начальник ОВА Олег Синєгубов.

Для обстрілу противник використовував керовані авіабомби ФАБ-500 — постраждали, попередньо, 6 осіб.

"Пряме влучання зафіксували в будівлю Держпрому. Це пам'ятка національного значення, будівля в стилі конструктивізму. Окупанти вдарили по знаковому символу міста, який знає кожен харків'янин", — написав Олег Синєгубов.

О 03:00 атака повторилася — загинули четверо людей внаслідок руйнування 1 приватного будинку. Ще дві будівлі було пошкоджено, продовжили в ОВА.

Нагадаємо, 28 жовтня повідомлялося, що 100 БПЛА атакували Україну, вибухи фіксували в 14 областях. Крім БПЛА, пуски яких здійснювали з Орла, Курська та Приморсько-Ахтарська, ЗС РФ завдали кілька авіаударів по Харкову, унаслідок чого поранено цивільних осіб. Після нічної атаки загарбників у двох регіонах України впровадили аварійні відключення світла.