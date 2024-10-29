Ночной обстрел Киева: "Шахеды" заходили с нескольких направлений, есть пострадавшие (фото, видео)

Воздушную тревогу объявляли дважды. Повреждения зафиксированы в двух районах Киева. Известно о шести пострадавших, один человек госпитализирован.

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В ночь на вторник, 29 октября, Россия осуществила уже 18-ю воздушную атаку на Киев с начала месяца, запустив волну ударных дронов. Предварительно известно, что в результате атаки обломки беспилотников упали в Соломенском и Святошинском районах города. Пострадали шесть человек. Об этом сообщили в КГВА.

В течение ночи воздушную тревогу объявляли дважды, и суммарно она длилась более четырех часов. Дроны заходили на Киев с разных направлений, однако силы противовоздушной обороны смогли вовремя их обнаружить и обезвредить.

В Соломенском районе обломки вызвали разгерметизацию газовой трубы на фасаде девятиэтажного жилого дома, что привело к возгоранию магазина и трех припаркованных автомобилей. За медицинской помощью обратились шесть человек, из которых одного человека госпитализировали. Пожар удалось быстро ликвидировать.

В Святошинском районе осколки повредили трехэтажное административное здание, выбив стекла. Информации о пострадавших в этом районе не поступало.

Последствия ночной атаки БПЛА на Киев 29 октября Последствия ночной атаки БПЛА на Киев 29 октября Последствия ночной атаки БПЛА на Киев 29 октября Последствия ночной атаки БПЛА на Киев 29 октября Последствия ночной атаки БПЛА на Киев 29 октября Последствия ночной атаки БПЛА на Киев 29 октября Последствия ночной атаки БПЛА на Киев 29 октября Последствия ночной атаки БПЛА на Киев 29 октября Фото: КГВА Последствия ночной атаки БПЛА на Киев 29 октября Последствия ночной атаки БПЛА на Киев 29 октября Последствия ночной атаки БПЛА на Киев 29 октября Последствия ночной атаки БПЛА на Киев 29 октября Последствия ночной атаки БПЛА на Киев 29 октября

Атака на Киев: подробности

Вера Степановна, жительница Соломенского района, находилась дома с парализованным сыном, когда осколки попали в их дом. Она вспоминает, что "в половине четвертого как грохнуло", и добавляет, что благодаря заклеенным скотчем окнам им с парализованным сыном удалось избежать более серьезных повреждений.

"Полчетвертого как хлопнуло, а мы за стенкой... Все повылетало. Хорошо, окна были заклеены скотчем, я 8 рулонов замотала, думаю, война закончится, сниму. Если бы не этот скотч, мы бы там погибли в квартире с сыном. Был сильный взрыв. Сын говорит, что на балконе что-то горит. А у меня там нет ничего такого, чтобы горело, а это машины горят. Ужас", — рассказала женщина в комментарии "Эспрессо".

Напомним, в ночь на 27 октября Россия атаковала Украину 80 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками неустановленного типа. Дроны сбивали в 10 областях Украины.

В ночь на 26 октября ВС РФ для воздушного нападения применили 91 ударный беспилотник и 7 ракет. Силы ПВО перехватили 44 "Шахеда".