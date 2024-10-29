Ночной обстрел Киева: "Шахеды" заходили с нескольких направлений, есть пострадавшие (фото, видео)
Воздушную тревогу объявляли дважды. Повреждения зафиксированы в двух районах Киева. Известно о шести пострадавших, один человек госпитализирован.
В ночь на вторник, 29 октября, Россия осуществила уже 18-ю воздушную атаку на Киев с начала месяца, запустив волну ударных дронов. Предварительно известно, что в результате атаки обломки беспилотников упали в Соломенском и Святошинском районах города. Пострадали шесть человек. Об этом сообщили в КГВА.
В течение ночи воздушную тревогу объявляли дважды, и суммарно она длилась более четырех часов. Дроны заходили на Киев с разных направлений, однако силы противовоздушной обороны смогли вовремя их обнаружить и обезвредить.
В Соломенском районе обломки вызвали разгерметизацию газовой трубы на фасаде девятиэтажного жилого дома, что привело к возгоранию магазина и трех припаркованных автомобилей. За медицинской помощью обратились шесть человек, из которых одного человека госпитализировали. Пожар удалось быстро ликвидировать.
В Святошинском районе осколки повредили трехэтажное административное здание, выбив стекла. Информации о пострадавших в этом районе не поступало.
Атака на Киев: подробности
Вера Степановна, жительница Соломенского района, находилась дома с парализованным сыном, когда осколки попали в их дом. Она вспоминает, что "в половине четвертого как грохнуло", и добавляет, что благодаря заклеенным скотчем окнам им с парализованным сыном удалось избежать более серьезных повреждений.
"Полчетвертого как хлопнуло, а мы за стенкой... Все повылетало. Хорошо, окна были заклеены скотчем, я 8 рулонов замотала, думаю, война закончится, сниму. Если бы не этот скотч, мы бы там погибли в квартире с сыном. Был сильный взрыв. Сын говорит, что на балконе что-то горит. А у меня там нет ничего такого, чтобы горело, а это машины горят. Ужас", — рассказала женщина в комментарии "Эспрессо".
Напомним, в ночь на 27 октября Россия атаковала Украину 80 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками неустановленного типа. Дроны сбивали в 10 областях Украины.
В ночь на 26 октября ВС РФ для воздушного нападения применили 91 ударный беспилотник и 7 ракет. Силы ПВО перехватили 44 "Шахеда".