Нічний обстріл Києва: "Шахеди" заходили з кількох напрямків, є постраждалі (фото, відео)

Повітряну тривогу оголошували двічі. Пошкодження зафіксовано у двох районах Києва. Наразі відомо про шістьох постраждалих, одну людину госпіталізовано.

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У ніч на вівторок, 29 жовтня, Росія здійснила вже 18-ту повітряну атаку на Київ від початку місяця, запустивши хвилю ударних дронів. Попередньо відомо, що внаслідок атаки уламки безпілотників впали у Солом’янському та Святошинському районах міста. Постраждали шестеро осіб. Про це повідомили у КМВА.

Протягом ночі повітряну тривогу оголошували двічі, сумарно вона тривала понад чотири години. Дрони заходили на Київ із різних напрямків, проте сили протиповітряної оборони змогли вчасно їх виявити та знешкодити.

У Солом’янському районі уламки спричинили розгерметизацію газової труби на фасаді дев'ятиповерхового житлового будинку, що призвело до займання магазину та трьох припаркованих автомобілів. По медичну допомогу звернулися шестеро людей, з них одну особу госпіталізували. Пожежу вдалося швидко ліквідувати.

У Святошинському районі уламки пошкодили триповерхову адміністративну будівлю, вибивши шибки. Інформації про постраждалих у цьому районі не надходило.

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Атака на Київ: подробиці

Віра Степанівна, жителька Солом’янського району, перебувала вдома з паралізованим сином, коли уламки влучили в їхній будинок. Вона згадує, що "о пів на четверту як гепнуло", та додає, що завдяки заклеєним скотчем вікнам їм із паралізованим сином вдалося уникнути серйозніших ушкоджень.

"Пів четвертої як гепнуло, а ми за стінкою… Все повилітало. Добре, вікна були заклеєні скотчем, я 8 рулонів замотала, думаю, війна закінчиться, познімаю. Якби не цей скотч, ми б там загинули у квартирі з сином. Був сильний вибух. Син каже, що на балконі щось горить. А в мене там немає нічого такого, щоб горіло, а це машини горять. Жах", — розповіла жінка в коментарі "Еспресо".

Нагадаємо, у ніч на 27 жовтня Росія атакувала Україну 80 ударними БПЛА типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу. Дрони збивали у 10 областях України.

У ніч на 26 жовтня ЗС РФ для повітряного нападу застосували 91 ударний безпілотник і 7 ракет. Сили ППО перехопили 44 "Шахеди".