Україна перебувала під масованим обстрілом: в регіонах є руйнування та поранені (фото)

Під час повітряної тривоги вибухи лунали щонайменше у 10 українських регіонах. Нічний удар по Києву став вже дев'ятнадцятою атакою ЗС РФ на столицю у жовтні.

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У ніч на 30 жовтня 2024 року ворог атакував Україну ракетою невстановленого типу із Бєлгородської області по приватному сектору на Сумщині, 62-ма ударними БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу із напрямків Орел, Приморсько-Ахтарськ (РФ). Про це повідомили в Повітряних силах України.

Там додали, що тактична авіація противника постійно завдає ударів керованими авіабомбами по прифронтовій території на Сумському, Харківському та Донецькому напрямках.

"Станом на 07.00 підтверджено збиття 33 ворожих БпЛА у Київській, Черкаській, Хмельницькій, Харківській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській та Полтавській областях. 25 безпілотників локаційно втрачено", — додали у відомстві.

Україна була атакована 62 ударними БпЛА Фото: Повітряні сили України

Наслідки атаки ЗС РФ 30 жовтня

У ніч з 29 на 30 жовтня російські окупаційні війська ударили по Києву ударними безпілотниками, уламки яких впали на житловий будинок у Солом'янському районі столиці. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

"У житловому будинку в Соломʼянському районі, куди влучили уламки дрону, наразі девʼятеро постраждалих. Серед них — 11-річна дівчинка. Всім медики надали допомогу на місці", — написав він.

Наразі пожежа в житловому будинку в Соломʼянському районі ліквідована. На місці працюють рятувальні служби та медики.

В КМВА зазначили, що це вже девʼятнадцята повітряна атака на Київ за жовтень. Повітряна тривога в столиці тривала понад 2 години, а російські дрони заходили з різних напрямків та на різних висотах.

Там додали, що ворожі безпілотники були вчасно виявлені та знешкоджені. Попередньо, внаслідок атаки в Києві зафіксовано падіння уламків в Соломʼянському районі, в результаті чого в кількох помешканнях виникла пожежа. З будинку було евакуйовано 18 людей. Постраждало 9 осіб, серед яких одна дитина.

В ДСНС додали, що внаслідок атаки БПЛА сталось загоряння на 2 та 3 поверхах девʼятиповерхівки. Пожежу на площі 40 кв. м. ліквідовано, евакуйовано 18 осіб, ще 30 – виведено на свіже повітря.

"Одну людину врятовано. 9 осіб – постраждали", — додали у відомстві.

Там відзначили, що також виникла пожежа в 8-поверховій адміністративній будівлі. На даний час її вже ліквідовано.

Окрім того, впродовж доби окупанти завдали 337 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Було нанесено 25 авіаційних ударів, 194 БпЛА різної модифікації атакували декілька населених пунктів області. Також було по територіях двох населених пунктів було завдано 7 обстрілів з РСЗВ, а 111 артилерійських ударів прийшлись ще по декількох населених пунктах.

"Надійшло 7 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали", — зазначив він.

В Дніпропетровській області сили ППО збили над регіоном 7 шахедів. Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

Вранці окупанти вдарили дроном-камікадзе по місту Нікополь Дніпропетровської області. В результаті атаки пошкоджена АЗС. Повідомлень про постраждалих нема.

Нагадаємо, 29 жовтня РФ атакувала Україну ракетами, КАБами та "Шахедами". Протиповітряна оборона працювала у восьми регіонах. Відчутні наслідки атаки зафіксовано в Дніпропетровській області, а також у Харкові та Києві — там є жертви та поранені серед цивільного населення.