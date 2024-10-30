РФ выпустила по Одесской области более 10 ракет: где раздавались взрывы (скриншоты)

По южной части Одесской области оккупанты выпустили 10 авиационных управляемых ракет. Больше всего досталось поселку Затока.

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Около 20 часов вечера 30 октября ВС РФ атаковали Одесскую область баллистическими и управляемыми авиационными ракетами. Об этом проинформировали Воздушные силы ВСУ.

Сообщалось, что на юг Одесской области оккупанты выпустили несколько авиационных управляемых ракет. По ним отработали силы противовоздушной обороны.

Под атакой были Затока, Черноморск, Одесса и ближайшие населенные пункты. Далее враг запустил две баллистические ракеты на поселок Затока.

Далее сообщалось еще о новых управляемых авиационных ракетах курсом с моря на Беленькое и Затоку и Одессу. Они летели группами в несколько заходов.

В Одесской ОГА призвали жителей области находиться в безопасных местах.

В анонимном телеграмм-канале "Николаевский Ванек" сообщили, что всего по Одесской области было выпущено около 10 управляемых авиационных ракет и 2 баллистические ракеты. Основной удар был в сторону Залива.

В Одесской ОГА сообщили, что ВС РФ нанесли массированный ракетный обстрел по региону.

"Около десяти ракет различных видов враг выпустил по Одесской области. Информация о последствиях будет предоставлена позже. Работают все соответствующие службы", — отметил глава ОВА Олег Кипер.

Напомним, что 30 октября Украина находилась под массированным обстрелом. В регионах есть разрушения и раненые. Во время воздушной тревоги взрывы раздавались по меньшей мере в 10 украинских областях.