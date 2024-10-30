РФ випустила по Одещині понад 10 ракет: де лунали вибухи (скриншоти)

По південній частині Одещини окупанти випустили 10 авіаційних керованих ракет. Найбільше дісталося селищу Затока.

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Приблизно о 20 годині вечора 30 жовтня ЗС РФ атакували Одещину балістичними та керованими авіаційними ракетами. Про це поінформували Повітряні сили ЗСУ.

Повідомлялося, що на південь Одещини окупанти випустили кілька авіаційних керованих ракет. По них відпрацювали сили протиповітряної оборони.

Під атакою були Затока, Чорноморськ, Одеса та найближчі населені пункти. Далі ворог запустив дві балістичні ракети на селище Затока.

Далі повідомлялося ще про нові керовані авіаційні ракети курсом з моря на Біленьке і Затоку та Одесу. Вони летіли групами в кілька заходів.

В Одеській ОВА закликали жителів області перебувати у безпечних місцях.

У анонімному телеграм-каналі "Николаевский Ванек" повідомили, що усього по Одещині було випущено приблизно 10 керованих авіаційних ракет та 2 балістичні ракети. Основний удар був у бік Затоки.

В Одеській ОВА повідомили, що ЗС РФ завдали масованого ракетного обстрілу по регіону.

"Близько десяти ракет різних видів ворог випустив по Одещині. Інформація щодо наслідків буде надана пізніше. Працюють всі відповідні служби", — зазначив очільник ОВА Олег Кіпер.

Нагадаємо, що 30 жовтня Україна перебувала під масованим обстрілом. В регіонах є руйнування та поранені. Під час повітряної тривоги вибухи лунали щонайменше у 10 українських областях.