РФ атакувала Україну ракетами та дронами: загинула дитина, ще 34 особи постраждали (фото)

За даними командування, росіяни здійснили масований ракетний удар по Одеській областю, а ціллю ворога був міст через Дністровський лиман у Затоці. По Харкову окупанти випустили КАБ, який влучив у багатоповерховий будинок.

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Вночі 31 жовтня Російська Федерація масовано атакувала Україну ракетами та дронами. Про це повідомляють Повітряні сили України.

"У ніч на 31 жовтня 2024 року (із 18.30 30 жовтня) ворог атакував міст через Дністровський лиман у Затоці на Одещині. Випущено дві балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 із Криму та вісім керованих авіаційних ракет Х-59/69 із літаків тактичної авіації над акваторією Чорного моря. Також окупанти завдали удару двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Ростовської області по Краматорську", — зазначили у відомстві.

Окрім цього, Росія випустила із напрямків Курськ, Орел (РФ) 43 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотники невстановленого типу. Протиповітряна оборона працювала в Одеській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій та Полтавській областях.

Результати атаки РФ Фото: Повітряні сили України

Результати атаки 31 жовтня

У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що це була двадцята повітряна атака на Київ за жовтень. ЗС РФ застосували БпЛА, які заходили хвилями й з різних напрямків.

"Повітряна тривога у столиці протягом ночі оголошувалася двічі і сумарно тривала дві з половиною години. Силами та засобами ППО, РЕБ всі російські дрони, які загрожували Києву, були знешкоджені", — йдеться в повідомленні.

В результаті атаки в Подільському районі було зафіксовано падіння уламків та виникла пожежа на відкритій місцевості, яка була оперативно ліквідована. У двох двоповерхових житлових будинках та одній адмінбудівлі пошкоджено вікна. Також є інформація щодо пошкодження високовольтної лінії електропередач. Інформації щодо постраждалих не надходило.

"В плані повітряних атак ворога для Києва цей місяць був напруженим. 20-ть повноцінних ударів дронами з повітря. За 31 день лише одного-єдиного дня в столиці не оголошували тривогу. А так, зазвичай, кияни чули сирени в середньому двічі на день", — додали в Київській МВА.

Начальник Київської ОВА Руслан Кравченко додав, що в одному з районів уламки збитого ворожого дрону виявлені на відкритій території містечка для ВПО. Пошкоджень не виявлено.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер зазначив, що РФ ЗС нанесли масований ракетний обстріл по регіону. Ворог випустив по області близько десяти ракет різних видів. Під атакою було декілька населених пунктів.

У Салтівському районі Харкова в середу, 30 жовтня, було зафіксовано удар ворожого КАБу. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Він додав, що є влучання у четвертий поверх багатоповерхівки. Зруйнований майже весь під'їзд, а на місці пожежі виникла пожежа.

На місці були знайдені ще фрагменти тіла. Однак пізніше було встановлено, що вони належать вже попередньо ідентифікованій особі.

"Внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено 16 легкових автомобілів та 14 багатоквартирних житлових будинків (скління вікон). Постраждали 34 людини (з них дитина, 11 років) Загинув 12-річний хлопчик", — додав голова ОВА.

На атаку Харкова відреагував також президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, що Росія вдарила керованою авіабомбою по девʼятиповерхівці в Харкові, в результаті є постраждалі, зокрема, діти.

За інформацією голови Черкаської ОВА Ігоря Табурця, в області знищено 3 "шахеди". Обійшлось без потерпілих, однак уламками та вибуховою хвилею пошкоджено майно кількох підприємств у Черкаському районі.

Під час чергової ворожої атаки в Кіровоградській області знищено 2 ворожі ракети та 17 БпЛА, повідомив. Наслідків атаки не зафіксовано, повідомив голова ОВА Андрій Райкович.

Як зазначив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, впродовж доби окупанти завдали 384 удари по 11 населених пунктах Запорізької області. Мирні жителі не постраждали, однак надійшло 5 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Гучно було і в Дніпропетровській області. Ввечері та вночі в області по ворожих шахедах працювало ППО. Через російську атаку у Кам'янському зайнялось авто. Постраждалих немає, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

"Через російську атаку у Кам'янському районі зайнялося авто. Ніхто не постраждав. На ранок під ворожий удар знову потрапив Нікополь. Агресор поцілив по місту дроном-камікадзе. Наслідки з'ясовуємо", — додав він.

Мер Нікополя Олександр Саюк зазначив, що ранок в місті розпочався з ворожої атаки дроном-камікадзе. Обійшлось без поранених та загиблих.

Також окупанти завдали удару двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Ростовської області по Краматорську Донецької області.

"Вночі ворог завдав удару по Краматорську — промислова зона. На щастя, обійшлося без постраждалих. Продовжуємо фіксувати наслідки російського терору", — повідомив мер міста Олександр Гончаренко.

Було гучно і в селищі Мирному Слов'янської міської громади.

"Сьогодні вночі знов було гучно. Прильот стався у адмінбудівлю Донрибкомбінату, у селищі Мирному. Пошкоджено також прилеглі будинки. На щастя, обійшлося без жертв", — зазначив голова Слов'янська Вадим Лях.

В Повітряних силах зазначили, що локаційно втрачені ще 23 безпілотники. Три російські БпЛА вийшли з підконтрольного повітряного простору у напрямку РФ та тимчасово окупованої території України.

Нагадаємо, що Україна перебувала під масованим обстрілом в середу, 30 жовтня. Під час повітряної тривоги вибухи лунали щонайменше у 10 українських регіонах, були руйнування та поранені.