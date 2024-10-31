Сім'я з дітьми залишилася на вулиці: після атаки ЗС РФ постраждала квартира відомого актора

Костянтин Октябрський змушений шукати нове житло, оскільки його квартира в Солом'янському районі зруйнована після влучання уламків "Шахеда".

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Російські окупанти продовжують тероризувати мирні міста України за допомогою обстрілів різним озброєнням. Під час однієї з останніх атак постраждала квартира українського актора Костянтина Октябрського. Про це написала телеведуча Тала Калатай на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

За її словами, будинок, у якому мешкає актор, постраждав від дій противника, і внаслідок цього його сім'я залишилася фактично на вулиці, тому він потребує допомоги.

"Дорогі підписники та друзі! Це актор Костянтин Октябрський. А це його квартира після влучання ворожого дрона... На вулиці залишилася сім'я з двома дітьми та кішкою...", — написала Тала Калатай.

У Києві від обстрілу ЗС РФ постраждав будинок відомого актора Фото: Facebook Будинок відомого актора потрапив під атаку ЗС РФ Фото: Facebook

Стався інцидент у Солом'янському районі столиці, тож актор і його сім'я почали шукати житло в цих межах Києва. Діти ходять там до школи.

Колеги актора також підтримали родину Костянтина Октябрського. Зокрема йдеться про Антоніну Хижняк, а також Ольгу Сумську, які написали пости в соціальних мережах.

"Друзі, наш колега Костя Октябрський разом із сім'єю потребує допомоги! У ніч на 30 жовтня внаслідок нічної атаки "Шахедів" постраждала квартира відомого українського актора, телеведучого шоу "Ранок вдома" Костянтина Октябрського... Усе майно згоріло... Просто жах...", — писала Ольга Сумська.

ЗС РФ атакували будинок відомого українського актора Фото: Facebook Сім'я українського актора залишилася на вулиці після обстрілу ЗС РФ Фото: Facebook

Сам Костянтин Октябрський ніяк не коментував інцидент.

Нагадаємо, ЗС РФ атакували Київ у ніч на 30 жовтня, внаслідок чого уламки "Шахеда" впали на багатоповерхову будівлю. Унаслідок російської атаки також загорілася адміністративна будівля в Солом'янському районі столиці. Щонайменше 9 людей постраждали, серед яких 11-річна дівчинка: у неї гостра реакція на стрес.