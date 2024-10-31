КАБы, крылатые ракеты и "Шахеды": оккупанты массированно атакуют регионы Украины

Жители Полтавы слышали несколько взрывов. Есть попадания в частный сектор. Также атаковано предприятие на Харьковщине.

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Российские оккупанты вечером, 31 октября, совершили массированную воздушную атаку на территорию Украины. Взрывы раздавались в Полтаве, Харькове и в Одесской области. Фокус собрал все, что известно о вечернем обстреле Украины.

Атака на Киев

После 20 часов вечера ВС РФ атаковали Киев "Шахедами". В КГВА объявили об угрозе для города и призвали жителей столицы пройти в укрытие.

"Киев — в укрытие. Воздушная тревога продолжается! В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги", — сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

Атака на Харьков

Вечером, 31 октября, оккупанты осуществили пуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией по территории Харьковщины.

"В Харькове прогремели взрывы. Россияне наносят удары", — сообщил глава обладминистрации Олег Синегубов.

Впоследствии местные СМИ сообщили о повторных атаках на Харьков.

Сообщается, что один из КАБов попал в Дергачах. По предварительным данным, возник пожар на гражданском предприятии, у трех человек острая реакция на стресс. Еще одно попадание КАБа зафиксировали в окрестностях Харькова.

Атака на Одесскую область

Около 21 часа в анонимном телеграм-канале "Николаевский Ванек" сообщили взлет Су-57 из Ахтубинска, из-за чего возможна угроза пусков управляемых авиационных ракет для южных регионов Украины.

"Управляемая авиационная ракета в сторону Затоки. Еще одна управляемая авиационная ракета в сторону Очакова", — сообщил "Ванек".

Через несколько минут стало известно о взрывах в Одессе.

"В городе слышен взрыв. Оставайтесь в укрытиях", — написал городской голова Одессы Геннадия Труханова.

Атака на Полтавщину

Российские оккупанты также атаковали "Шахедами" Полтавщину. Жители Полтавы слышали несколько взрывов. Атаку на регион подтвердили в ОВА.

"Враг атаковал Полтавскую громаду. Детали позже. Находитесь в безопасных местах", — написал председатель ОВА Сергей Пронин.

В соцсетях сообщили о попадании в частный сектор и пожаре в застройке.

Между тем Воздушные силы сообщают о десятках российских БпЛА в воздушном пространстве разных регионах Украины — на Днепропетровщине, Сумщине, Николаевщине, Запорожье, Черниговщине. Воздушная атака продолжается.

Напомним, что в Покровске разрушено 80% критической инфраструктуры, часть города обесточена. Два села в Покровской громаде находятся без света еще с 18 сентября, еще 5 населенных пунктов живут без электричества весь октябрь.