КАБи, крилаті ракети і "Шахеди": окупанти масовано атакують регіони України

Жителі Полтави чули кілька вибухів. Є влучання в приватний сектор. Також атаковане підприємство на Харківщині.

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Російські окупанти ввечері, 31 жовтня, здійснили масовану повітряну атаку на територію України. Вибухи лунали у Полтаві, Харкові та на Одещині. Фокус зібрав все, що відомо про вечірній обстріл України.

Атака на Київ

Після 20-ї години вечора ЗС РФ атакували Київ "Шахедами". В КМВА оголосили про загрозу для міста і закликали жителів столиці пройти в укриття.

"Київ — в укриття. Повітряна тривога триває! В столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги", — повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Атака на Харків

Ввечері, 31 жовтня, окупанти здійснили пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією по території Харківщини.

"У Харкові пролунали вибухи. Росіяни завдають ударів", — повідомив очільник обладміністрації Олег Синєгубов.

Згодом місцеві ЗМІ повідомили про повторні атаки на Харків.

Повідомляється, що один з КАБів влучив у Дергачах. За попередніми даними, виникла пожежа на цивільному підприємстві, у трьох людей гостра реакція на стрес. Ще одне влучання КАБа зафіксували на околицях Харкова.

Атака на Одещину

Близько 21 години в анонімному телеграм-каналі "Николаевский Ванек" повідомили зліт Су-57 з Ахтубінська, через що можлива загроза пусків керованих авіаційних ракет для південних регіонів України.

"Керована авіаційна ракета у бік Затоки. Ще одна керована авіаційна ракета у бік Очакова", — повідомив "Ванек".

За кілька хвилин стало відомо про вибухи в Одесі.

"В місті чутно вибух. Лишайтеся в укриттях", — написав міський голова Одеси Геннадія Труханова.

Атака на Полтавщину

Російські окупанти також атакували "Шахедами" Полтавщину. Жителі Полтави чули кілька вибухів. Атаку на регіон підтвердили в ОВА.

"Ворог атакував Полтавську громаду. Деталі згодом. Перебувайте у безпечних місцях", — написав голова ОВА Сергій Пронін.

У соцмережах повідомили про влучання в приватний сектор і пожежу в забудові.

Між тим Повітряні сили повідомляють про десятки російських БпЛА в повітряному просторі різних регіонах України — на Дніпропетровщині, Сумщині, Миколаївщині, Запоріжжі, Чернігівщині. Повітряна атака продовжується.

Нагадаємо, що у Покровську зруйновано 80% критичної інфраструктури, частина міста знеструмлена. Два села у Покровській громаді перебувають без світла ще з 18 вересня, ще 5 населених пунктів живуть без електрики весь жовтень.