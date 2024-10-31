У Покровську зруйновано 80% критичної інфраструктури, частина міста знеструмлена, — МВА

Два села у Покровській громаді перебувають без світла ще з 18 вересня, повідомили в МВА. Ще 5 населених пунктів живуть без електрики весь жовтень. Енергетики заявляють, що відновлення електропостачання можливе лише у разі відсунення фронту та стишення обстрілів.

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Через постійні обстріли критичної інфраструктури у Покровській громаді на Донеччині люди залишаються без електропостачання. Від ударів по електромережах північна та частково східна частини міста, а також низка населених пунктів, знеструмлені. Про це повідомив начальник Покровської МВА Сергій Добряк у четвер, 31 жовтня.

З 18 вересня і по теперішній час електропостачання відсутнє у селах Жовте та Новопустинка. З початку жовтня без електрики живуть жителі Новотроїцького, Нововасилівки, Успенівки, Волкового та Солоного. Немає світла і в Родинському.

За словами Добряка, 80% критичної інфраструктури Покровська зруйновано, а обстріли не дають можливості ремонтним бригадам працювати. Енергетики ДТЕК, які спільно з місцевою владою намагаються відновити електропостачання, щодня наражаються на небезпеку. З початку року під час ремонтних робіт бригади потрапили під обстріли понад 20 разів, поранено 17 працівників.

У ДТЕК "Донецькі електромережі" зазначають, що обладнання, яке забезпечувало живлення населених пунктів, перебуває у безпосередній близькості до лінії фронту і наразі не підлягає відновленню. Повернення світла стане можливим лише за умови зменшення бойової активності в регіоні.

В умовах наближення зими ситуація стає все більш критичною. Місцева влада закликає людей, що залишаються у місті, до евакуації.

Нагадаємо, 30 жовтня начальник Покровської МВА Сергій Добряк повідомив, що ЗС РФ перебувають за 6 км від міста в районі Лисівки. Покровськ готується до оборони і буде закритий на в'їзд та виїзд. За його словами, у місті досі перебувають 11900 осіб, серед них 50 дітей.

25 жовтня заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін заявив про необхідність підготовки до оборони Дніпропетровської області, враховуючи ситуацію в Селидовому і Покровську.