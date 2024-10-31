Після захоплення Селидового ЗС РФ тиснуть на Покровському напрямку: деталі від бійців

Одній ворожій групі вдалося прорватись до села Григорівка, але там її й знищили. На околицях села Вовченка точаться бої.

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Російські окупанти тиснуть на Покровському напрямку одразу на декількох ділянках. Деталями щодо ситуації на фронті 31 жовтня поділився військовослужбовець 25-ї ОПДБр із позивним "Мучной".

В районі села Лисівка та міста Новогродівка ЗС РФ атакують, але безрезультатно. Успіхів ворог не має, Сили оборони завдають йому втрат.

В районі Селидового загарбники активно застосовують РСЗВ "Град". Росіяни націлені на трасу на Покровськ та село Даченське, до якого прагнуть дійти.

Згадані населені пункти на мапі бойових дій Фото: Deep State

З того ж боку ЗС РФ намагаються просуватись "залізкою" та завдають удари по селу Григорівка.

За селище Новодмитрівка та село Кремінна Балка точаться бої. Ворог "повільно наближається" через посадки до селища Іллінка та села Вовченка. В останньому вже тривають бої на околицях.

Згадані населені пункти на мапі бойових дій Фото: Deep State Згадані населені пункти на мапі бойових дій Фото: Deep State

Лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" повідомив, що захисники тримають оборону по селищу Вишневе. З його слів, одній російській групі вдалось прорватись до Григорівки, але вона була швидко знищена та "не створила ніяких проблем".

"Фронт +- "устаканився" на цій ділянці", — додав військовослужбовець.

У ранковому звіті Генерального штабу ЗСУ, опублікованому 31 жовтня, йдеться, що ситуація на Покровському напрямку залишається напруженою.

Протягом доби там Сили оборони зупинили 28 штурмових і наступальних дій ЗС РФ. Бої точилися в районі населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Мирноград, Лисівка, Сухий Яр, Новогродівка, Вишневе, Крутий Яр та Селидове.

Нагадаємо, речник Сил оборони "Південь" Владислав Волошин повідомив, що ЗС РФ готують бронетехніку на Времівському напрямку.

У 425-му окремому штурмовому батальйоні "Скала" показали, як БМП Bradley під час штурму на Покровському напрямку витримала влучання FPV-дрона та постріл із ПТРК.