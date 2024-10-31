ЗС РФ ведуть підготовку до наступу на Запоріжжі з бронетехнікою, — речник ЗСУ

За словами речника Сил оборони "Південь" Владислава Волошина, окупанти вже провели навчання на одному з полігонів на окупованій території. Бронетехніку планують застосовувати в районах двох населених пунктів.

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Російські сили на Времівському напрямку готують бронетехніку не лише для транспортування штурмових груп, але і для підтримки піхоти вогнем на полі бою. Про це повідомив Владислав Волошин, речник Сил оборони "Південь", посилаючись на розвіддані, у коментарі для LIGA.net.

Він уточнив, що активне використання бронетехніки планується в районах Приютного та Левадного, що в Запорізькій області.

Як зазначив Волошин, російські війська провели навчання на одному з полігонів у тимчасово окупованій частині Запорізької області, де відпрацьовували застосування бронетехніки для підтримки наземних сил. Водночас окупанти все більше використовують дрони та різноманітні захисні засоби від тепловізорів.

"У сучасній війні техніка — це не панацея. Вона досить уразлива в сучасних бойових умовах, тому вона не завжди ефективна. Тим паче на півдні, де лінія бойового зіткнення фактично проходить по степовій зоні, техніку далеко видно і по ній легше відпрацьовувати дронами чи артилерією", — пояснив він.

Також російські сили продовжують застосовують багі та мотоцикли для швидкого переміщення між позиціями та доставки особового складу та зброї.

Волошин додав, що такі засоби пересування дозволяють уникати мінних полів, хоча українські дрони ефективно виявляють і знешкоджують їх.

Згідно з даними Генштабу ЗСУ, за останню добу на фронті відбулось 145 боєзіткнень. На Времівському напрямку російські окупанти здійснили вісім штурмів позицій Сил оборони у районах Богоявленки, Максимівки, Трудового та Новоукраїнки. Противник активно застосовував для ударів на напрямку штурмову і бомбардувальну авіацію.

Нагадаємо, 27 жовтня речник Сил оборони "Південь" Владислав Волошин заявив, що ЗС РФ мали успіх поблизу села Левадне Запорізької області. За його словами, російське командування кидає для штурмів дедалі більше сил, що може свідчити про новий наступ противника.

30 жовтня Волошин заявив, що російська армія накопичила на півдні України угруповання з 200 тисяч солдатів. За його словами, росіяни активніше атакують у бік Запорізької області після захоплення Вугледара.