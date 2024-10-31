ВС РФ ведут подготовку к наступлению на Запорожье с бронетехникой, — спикер ВСУ

По словам представителя Сил обороны "Юг" Владислава Волошина, оккупанты уже провели учения на одном из полигонов на оккупированной территории. Бронетехнику планируют применять в районах двух населенных пунктов.

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Российские силы на Времовском направлении готовят бронетехнику не только для транспортировки штурмовых групп, но и для поддержки пехоты огнем на поле боя. Об этом сообщил Владислав Волошин, спикер Сил обороны "Юг", ссылаясь на разведданные, в комментарии для LIGA.net.

Он уточнил, что активное использование бронетехники планируется в районах Приютного и Левадного, что в Запорожской области.

Как отметил Волошин, российские войска провели учения на одном из полигонов во временно оккупированной части Запорожской области, где отрабатывали применение бронетехники для поддержки наземных сил. В то же время оккупанты все больше используют дроны и различные защитные средства от тепловизоров.

"В современной войне техника — это не панацея. Она достаточно уязвима в современных боевых условиях, поэтому она не всегда эффективна. Тем более на юге, где линия боевого соприкосновения фактически проходит по степной зоне, технику далеко видно и по ней легче отрабатывать дронами или артиллерией", — пояснил он.

Также российские силы продолжают применять багги и мотоциклы для быстрого перемещения между позициями и доставки личного состава и оружия.

Волошин добавил, что такие средства передвижения позволяют избегать минных полей, хотя украинские дроны эффективно обнаруживают и обезвреживают их.

Согласно данным Генштаба ВСУ, за последние сутки на фронте состоялось 145 боестолкновений. На Времовском направлении российские оккупанты совершили восемь штурмов позиций Сил обороны в районах Богоявленки, Максимовки, Трудового и Новоукраинки. Противник активно применял для ударов на направлении штурмовую и бомбардировочную авиацию.

Напомним, 27 октября представитель Сил обороны "Юг" Владислав Волошин заявил, что ВС РФ имели успех вблизи села Левадное Запорожской области. По его словам, российское командование бросает для штурмов все больше сил, что может свидетельствовать о новом наступлении противника.

30 октября Волошин заявил, что российская армия накопила на юге Украины группировку из 200 тысяч солдат. По его словам, россияне активнее атакуют в сторону Запорожской области после захвата Угледара.