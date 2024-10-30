"Перенести войну за Днепр": для чего Россия держит до 200 тысяч солдат на юге Украины

Захват Угледара позволяет России создавать и снабжать военные резервы в Крыму, на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей. Но Москва застряла в проблеме с Курской областью и Донбассом. Фокус выяснил, будет ли открытие южного фронта.

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Российская армия накопила на юге Украины серьезную группировку. Почти 200 тысяч солдат распределяются в соответствии с наращиванием усилий и удержанием обороны. На нескольких участках захватчики создают малые группы до 10 человек для штурмов, но создание крупных наступательных группировок пока не фиксируется, заявил 30 октября представитель Сил обороны юга Владислав Волошин.

Кроме этого, враг собирает бронетехнику для поддержки штурмовых групп. Существенных продвижений на юге ВС РФ не показали, но несколько дней назад они "вклинились" на небольшое расстояние в оборону ВСУ возле села Левадное на Времьевском выступе. При этом команда аналитиков DeepState 27 октября заявляла об оккупации Левадного.

По словам Волошина, россияне активнее атакуют в сторону Запорожской области после захвата Угледара. ВСУ продолжают стабилизировать обстановку в регионе.

Судя по количеству сосредоточенных войск, Россия может готовить наступление не только на Донбассе, но и на Запорожском направлении. В процесс подготовки входит и развозка по полигонам дополнительного личного состава, предупреждал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Попытки атак в районе Большой Новоселки — уже предвестник наступления и не стоит ждать его начала обязательно у Работино. Россияне закрывают проезд по дороге из Бердянска в Токмак под прикрытием перегона строительной техники. Но в реальности по ней будут доставлять солдат с полигонов к линии фронта, указывает советник мэра.

Российские СМИ также пишут об активизации бомбардировок на Ореховском направлении в Запорожской области. Часто можно увидеть применение тяжелых авиационных бомб ФАБ-500.

По словам сооснователя аналитического проекта DeepState Романа Погорелого, реальное количество российских войск на юге Украины отследить сложно. Известно, что в районе Покровска, Мирнограда, Курахово и Торецка группировка ВС РФ насчитывает до 70 000 солдат, а возле Купянска — около 40 000.

"Очевидно, 200 000 солдат собрали в Крыму и на других занятых территориях. Катастрофа будет, если все они окажутся в районе Орехова, но пока их распределили по линии от Очакова до Бердянска. Нужно понимать, что из этого объема кого-то разместили на передовых участках, другие сидят в Крыму, ждут ротации и так далее. Наступательные отряды создаются вблизи линии боестолкновения и все это прослеживается", — рассказывает он Фокусу.

ВС РФ стали активнее атаковать в сторону Запорожской области после захвата Угледара

В Херсонской и Запорожской областях команда DeepState не видит значительной активизации вражеских резервов. В районе Работино штурмы проходят практически постоянно.

Потеряли Угледар: почему РФ беспрепятственно накапливает силы на юге?

Опасность атак с Запорожского направления подтверждают и опрошенные Фокусом военные аналитики. Через порт в Мариуполе военные грузы активно завозились еще с августа 2024 года. Но в июле численность личного состава на оккупированных территориях региона оценивалась оперативной группировкой войск "Таврия" под 90 000 человек.

"На территории Крыма еще около 15 000 военных, откуда данные о 200 000 оккупантах — неизвестно. Исходя из ситуации на Донбассе логичнее 100 000 перекинуть под Покровск или в Курскую область", — говорит Фокусу полковник запаса, экс-спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев.

Причина, почему россияне беспрепятственно накапливают войска на юге Украины заключается в утрате Угледара. ВСУ не могут больше поражать артиллерией железные дороги на юге Донецкой области, в том числе по Волновахе. В настоящее время рано говорить о масштабной атаке в Запорожской области, так как главной целью осенней кампании ВС РФ стало продвижение на Покровском и Кураховском направлениях.

"Впереди у Москвы решение вопроса с Курским плацдармом и Донбассом. Параллельные процессы на других фронтах могут быть, но хватит ли ресурсов? Активные бои сейчас идут на Купянско-Лиманском направлении для угроз Краматорску и Славянску", — добавил Селезнев.

"Тысячи порезов" возле Запорожья: к чему стоит готовиться

Нельзя исключать, что на Запорожском направлении россияне применят тактику "тысячи порезов" — резко активизировать боевые действия для отвлечения Сил обороны Украины от Донбасса, рассуждает военный эксперт Дмитрий Снегирев.

"Донецкий фронт все же стал основным направлением ударов ВС РФ. На Купянском направлении горячо, там создается ударная группировка флангового охвата с юга. В районе Работино и Малой Токмачки усиленно работают ВКС РФ. Задача южного фронта — показать возможность перенесения театра боевых действий за Днепр", — поясняет эксперт.

Погодные условия, по мнению Снегирева, снизят интенсивность дроновых атак, что одновременно ухудшит оборонительные способности ВСУ. Но в то же время упадет и активность ВКС России.

Чиновники в свою очередь обещают скоро построить третью линию фортификаций в Запорожской области. По словам главы Запорожской ОВА Ивана Федорова, регион нужно превратить в крепость.

"Первая задача, которая была предоставлена, военными была выполнена в середине лета. Пока мы продолжаем совместно уже с военными строить вторую, третью линии и оборону", — сказал он.

Федоров подчеркнул, что фортификации постоянно модернизируют и если раньше их основа заключалась в укрытии от КАБ и артиллерии, то сейчас продумывают защиту от дронов.

Напомним, Иван Федоров призывает жителей Запорожской области готовиться к полным блэкаутам зимой. Глава ОВА советует людям рассчитывать на то, что электричества вообще не будет.

Фокус ранее анализировал последствия прорыва армии России на Донбассе. Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко говорил прямо: "фронт на Донбассе посыпался".