Фронт на Донбассе "посыпался"? РФ захватила 8 населенных пунктов за три дня, есть ли время исправить ошибки

Западные эксперты бьют тревогу: темпы наступления позволят российским войскам за шесть месяцев выйти к Днепровской области. Украинская власть оптимистичнее в оценках ситуации: Россия продвигается, но не так стремительно, как это было в 2022 году. Фокус узнал, как быстро надо решать все проблемы, чтобы оккупанты не продвинулись дальше.

Related video

Наступление войск России на Донбассе продолжается. Минобороны РФ 29 октября отчиталось о захвате Селидово, Горняка, Екатериновки и Богоявленки Донецкой области. Украинское командование не подтверждает эти данные, но некоторые военные прямо говорят о значительном прорыве россиян.

По словам генерал-майора ВСУ Дмитрия Марченко, "фронт на Донбассе посыпался" и это — не военная тайна. Отчасти это произошло из-за нехватки боеприпасов, вооружения и людей. Участвующие в боях очень устали и просто не в состоянии вытягивать фронты. Боевые неудачи также стали результатом разбалансированного управления.

"К сожалению, в Селидово уже зашли, и они уже там закрепляются. Я думаю, в ближайшее время они обойдут его кольцом и захватят целиком, что даст им тактический выход на Покровск. Это очень для нас плохо", — констатировал военный.

Российская армия довольно быстро оккупировала Горняк и поселок Цукурино. Захват Селидово позволит начать наступление широким фронтом в направлении к западу от Кураховского водохранилища. Возле Курахово находится важная транспортная развязка, ведущая в Запорожскую область.

"То, что сейчас происходит, я скажу, что так не должно быть точно", — добавил Марченко.

Схожие расклады озвучивали и немецкие военные обозреватели. Аналитик немецкого таблоида Bild Юлиан Репке отмечает, что "фронт разваливается" на юге Донецкой области. За последние три дня российская армия захватила восемь населенных пунктов: Богоявленку, Катериновку, Измайловку, Александрополь, Горняк, Селидово, Шахтерское и Вишневое. В региональном масштабе речь идет о потере от 2 до 5 километров в день. При таких темпах России понадобится шесть месяцев на выход к Днепровской области, замечает он.

В сложившейся ситуации он обвиняет западных союзников: столь слабый уровень поддержки приводит к тому, что "Украина проигрывает войну на глазах". Киев не может найти средств и способов остановить наступление России.

"Нужно немедленно увеличить количество нового оружия, боеприпасов, никаких ограничений. Второе — защита украинского неба НАТО и реальные санкции против России и ее союзников. Поскольку мы (почти весь ЕС) и США не готовы ничего из этого делать, остается только наблюдать за катастрофой", — перечисляет журналист нужные решения.

Журналист немецкого издания WELT Кристоф Ваннер подсчитал, что в октябре ВС РФ захватили больше украинских территорий, чем за сентябрь и август 2024 года. Наблюдается самый большой уровень потерь территорий с марта 2022 года, когда захватчики продвигались к Киеву. За весь 2023 год они оккупировали 584 кв. метров территории Украины, а с 1 января 2024 года площадь оккупированных районов увеличилась до 2 660 кв. километров.

На Ставке Верховного главнокомандующего 25 октября было заявлено об очень тяжелой ситуации на Донбассе, но украинские защитники продолжают держать позиции и делают все для уничтожения противника.

"Обвал фронта будет, если ВС РФ подойдут к Днепру или Харькову"

Факт временного проигрыша Украины в военном плане и преимущества России на фронте признает в беседе с Фокусом секретарь комитета парламента по вопросам национальной безопасности Роман Костенко.

Вместе с этим он отрицает формулировку "фронт посыпался". Линию фронта сложно удержать, так как ее стабилизация потребует дополнительных резервов. Потеря территорий говорит явно не о победе Украины, пояснил он.

"Обвал — наверно больше стратегическое определение. Обвал был бы, если ВС РФ оказались возле Днепра или Харькова. Россия продвигается, но не так стремительно, как это было в 2022 году. Какие меры предпринимать? Вводить свежие и хорошо подготовленные резервы, строить фортификации, просить Запад дать больше вооружений", — дал рекомендации политик.

Построенные защитные сооружения не всегда соответствуют текущим потребностям войны, но их все же возводят, убежден нардеп.

Стоит подчеркнуть, что проблемы в недостатке военной помощи и строительстве фортификаций возникли далеко не сегодня. Насколько можно быстро изменить ситуацию к текущему моменту, стоит спросить у военно-политического руководства Украины, советует Костенко.

Донбассу нужна гипертрофированная оборона

Российские оккупанты быстро продвигаются на тех участках фронта, где этого не должно было быть. Военный аналитик Александр Коваленко объясняет это двумя тезисами: либо не используются все средства поражения, либо не подготовлены фортификационные препятствия. Для примера он приводит продвижение российской группировки к селу Шахтерское от Золотой Нивы Донецкой области.

"По итогу оккупанты 6,5 километров прошли за три дня. Претензий к нашим военным быть не может, они максимально отбивали наступление захватчиков. Но следует учитывать имеющиеся у них возможности. Сколько разместили на прямой дороге противотанковых "зубов драконов"? Может они где-то и были, но я уверен, что их не объединили между собой стальными прутьями или цепями. А это надо делать, чтобы сооружения не раскидали тралами, установленными на танках", — рассказывает он Фокусу.

Защита оставшихся территорий Донбасса потребует внедрения принципа гипертрофированной обороны. Размещать на дорогах "зубы драконов" надо через каждые 500 метров, этой тактикой обороны давно руководствуется армия России.

"Каждые 500-600 метров росссийская колонна должна была тормозиться и становиться целью для наших дронов и артиллерии. Еще один вопрос: сколько разместили противотанковых мин ТМ-62? Каждые 250 метров нужно размещать "шашки" по 14 или 21 штук мин. Итого будет 20 локаций в случае трассы на Шахтерское", — добавил он.

ВСУ в 2023 году встретились с гипертрофированной обороной россиян во время контрнаступления в Запорожской области. Линию обеспечения почти невозможно было прорвать и были участки, где на каждом квадратном метре лежало пять мин. Кроме этого, враг нарывал столько окопов и огневых позиций, что пройти незамеченным было невозможно, констатирует Коваленко.

"Конечно, нельзя же сказать, что надо брать пример с оккупантов. Но вот Запорожская область до сих пор под их контролем. Почему мы это не используем, когда у россиян численное преимущество и в технике? Скоро у нас будет другая проблема — выборы в США. На два месяца мы окажемся в состоянии анабиоза, как это было во время баталий в Конгрессе", — предостерегает аналитик.

Коваленко также подвергает сомнению заявления Марченко про "обвал фронта" на Донбассе. Термин актуален, если противник прорвал оборону на участке фронта протяженностью более 20 километров и глубиной более 30 километров, а также вышел на оперативный простор.

"Это быстрый и необратимый прорыв противником первой (линии обеспечения) и второй линии обороны, с прямым выходом и оперированием в зоне третьей линии обороны (тыловой зоны обеспечения)", — подытожил эксперт.

Напомним, ВСУ получают выгодные огневые позиции, используя советское сельскохозяйственное планирование в степях Донбасса. Естественная защита позволяет скрыться от разведдронов врага.

Фокус ранее выяснял, почему в Украине продолжается "бусификация". Власти не одобряют методы насильственной мобилизации, но и не считают нужным ограничивать работников ТЦК.