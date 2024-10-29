Фронт на Донбасі "посипався"? РФ захопила 8 населених пунктів за три дні, чи є час виправити помилки

Західні експерти б'ють на сполох: темпи наступу дозволять російським військам за шість місяців вийти до Дніпровської області. Українська влада оптимістичніша в оцінках ситуації: Росія просувається, але не так стрімко, як це було 2022 року. Фокус дізнався, як швидко треба вирішувати всі проблеми, щоб окупанти не просунулися далі.

Related video

Наступ військ Росії на Донбасі триває. Міноборони РФ 29 жовтня відзвітувало про захоплення Селидового, Гірника, Катеринівки та Богоявленки Донецької області. Українське командування не підтверджує цих даних, але деякі військові прямо говорять про значний прорив росіян.

За словами генерал-майора ЗСУ Дмитра Марченка, "фронт на Донбасі посипався" і це — не військова таємниця. Почасти це сталося через брак боєприпасів, озброєння і людей. Ті, хто бере участь у боях, дуже втомилися і просто не в змозі витягати фронти. Бойові невдачі також стали результатом розбалансованого управління.

"На жаль, у Селидове вже зайшли, і вони вже там закріплюються. Я думаю, найближчим часом вони обійдуть його кільцем і захоплять цілком, що дасть їм тактичний вихід на Покровськ. Це дуже для нас погано", — констатував військовий.

Російська армія досить швидко окупувала Гірник і селище Цукурине. Захоплення Селидового дасть змогу розпочати наступ широким фронтом у напрямку на захід від Курахівського водосховища. Біля Курахового розташована важлива транспортна розв'язка, що веде в Запорізьку область.

"Те, що зараз відбувається, я скажу, що так не повинно бути точно", — додав Марченко.

Схожі розклади озвучували і німецькі військові оглядачі. Аналітик німецького таблоїду Bild Юліан Рьопке зазначає, що "фронт розвалюється" на півдні Донецької області. За останні три дні російська армія захопила вісім населених пунктів: Богоявленку, Катеринівку, Ізмайлівку, Олександропіль, Гірник, Селидове, Шахтарське та Вишневе. У регіональному масштабі йдеться про втрату від 2 до 5 кілометрів на день. За таких темпів Росії знадобиться шість місяців на вихід до Дніпровської області, зауважує він.

У ситуації, що склалася, він звинувачує західних союзників: настільки слабкий рівень підтримки призводить до того, що "Україна програє війну на очах". Київ не може знайти засобів і способів зупинити наступ Росії.

"Потрібно негайно збільшити кількість нової зброї, боєприпасів, жодних обмежень. Друге — захист українського неба НАТО і реальні санкції проти Росії та її союзників. Оскільки ми (майже весь ЄС) і США не готові нічого з цього робити, залишається тільки спостерігати за катастрофою", — перераховує журналіст потрібні рішення.

Журналіст німецького видання WELT Крістоф Ваннер підрахував, що в жовтні ЗС РФ захопили більше українських територій, ніж за вересень і серпень 2024 року. Спостерігається найбільший рівень втрат територій з березня 2022 року, коли загарбники просувалися до Києва. За весь 2023 рік вони окупували 584 кв. метрів території України, а з 1 січня 2024 року площа окупованих районів збільшилася до 2 660 кв. кілометрів.

На Ставці Верховного головнокомандувача 25 жовтня було заявлено про дуже важку ситуацію на Донбасі, але українські захисники продовжують тримати позиції і роблять все для знищення противника.

"Обвал фронту буде, якщо ЗС РФ підійдуть до Дніпра або Харкова"

Факт тимчасового програшу України у військовому плані та переваги Росії на фронті визнає в бесіді з Фокусом секретар комітету парламенту з питань національної безпеки Роман Костенко.

Водночас він заперечує формулювання "фронт посипався". Лінію фронту складно утримати, оскільки її стабілізація потребуватиме додаткових резервів. Втрата територій свідчить явно не про перемогу України, пояснив він.

"Обвал — напевно, більше стратегічне визначення. Обвал був би, якби ЗС РФ опинилися біля Дніпра або Харкова. Росія просувається, але не так стрімко, як це було у 2022 році. Які заходи вживати? Вводити свіжі та добре підготовлені резерви, будувати фортифікації, просити Захід дати більше озброєнь", — дав рекомендації політик.

Побудовані захисні споруди не завжди відповідають поточним потребам війни, але їх усе ж зводять, переконаний нардеп.

Варто наголосити, що проблеми в нестачі військової допомоги та будівництві фортифікацій виникли далеко не сьогодні. Наскільки можна швидко змінити ситуацію до поточного моменту, варто запитати у військово-політичного керівництва України, радить Костенко.

Донбасу потрібна гіпертрофована оборона

Російські окупанти швидко просуваються на тих ділянках фронту, де цього не повинно було бути. Військовий аналітик Олександр Коваленко пояснює це двома тезами: або не використовуються всі засоби ураження, або не підготовлені фортифікаційні перешкоди. Для прикладу він наводить просування російського угруповання до села Шахтарське від Золотої Ниви Донецької області.

"За підсумком окупанти 6,5 кілометрів пройшли за три дні. Претензій до наших військових бути не може, вони максимально відбивали наступ загарбників. Але слід враховувати наявні в них можливості. Скільки розмістили на прямій дорозі протитанкових "зубів драконів"? Може вони десь і були, але я впевнений, що їх не об'єднали між собою сталевими прутами чи ланцюгами. А це треба робити, щоб споруди не розкидали тралами, встановленими на танках", — розповідає він Фокусу.

Захист решти територій Донбасу потребуватиме впровадження принципу гіпертрофованої оборони. Розміщувати на дорогах "зуби драконів" треба через кожні 500 метрів, цією тактикою оборони давно керується армія Росії.

"Кожні 500-600 метрів російська колона мала гальмуватися і ставати ціллю для наших дронів і артилерії. Ще одне питання: скільки розмістили протитанкових мін ТМ-62? Кожні 250 метрів потрібно розміщувати "шашки" по 14 або 21 штук мін. Разом буде 20 локацій у разі траси на Шахтарське", — додав він.

ЗСУ у 2023 році зустрілися з гіпертрофованою обороною росіян під час контрнаступу в Запорізькій області. Лінію забезпечення майже неможливо було прорвати і були ділянки, де на кожному квадратному метрі лежало п'ять мін. Крім цього, ворог наривав стільки окопів і вогневих позицій, що пройти непоміченим було неможливо, констатує Коваленко.

"Звичайно, не можна ж сказати, що треба брати приклад з окупантів. Але ось Запорізька область досі під їхнім контролем. Чому ми це не використовуємо, коли в росіян чисельна перевага і в техніці? Скоро в нас буде інша проблема — вибори в США. На два місяці ми опинимося в стані анабіозу, як це було під час баталій у Конгресі", — застерігає аналітик.

Коваленко також ставить під сумнів заяви Марченка про "обвал фронту" на Донбасі. Термін актуальний, якщо противник прорвав оборону на ділянці фронту протяжністю понад 20 кілометрів і глибиною понад 30 кілометрів, а також вийшов на оперативний простір.

"Це швидкий і незворотний прорив противником першої (лінії забезпечення) і другої лінії оборони, з прямим виходом і оперуванням у зоні третьої лінії оборони (тилової зони забезпечення)", — підсумував експерт.

Нагадаємо, ЗСУ отримують вигідні вогневі позиції, використовуючи радянське сільськогосподарське планування в степах Донбасу. Природний захист дає змогу сховатися від розвіддронів ворога.

Фокус раніше з'ясовував, чому в Україні триває "бусифікація". Влада не схвалює методи насильницької мобілізації, але й не вважає за потрібне обмежувати працівників ТЦК.