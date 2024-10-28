Сталінська спадщина: бійці ЗСУ вигідно використовують планування радянських полів, — WP (фото)

За словами Валентини Мовчан, директорки Інституту біомедичних технологій, хтось сказав "батькові народів", що можна отримати 30% приросту врожаю, тільки посадивши лісосмуги. Спочатку такий захист від вітру замислювався в 19 столітті, щоб зберегти родючий ґрунт.

Related video

Завдяки радянському сільськогосподарському плануванню в степах Донбасу, де практично неможливо сховатися від дронів, бійці ЗСУ отримують вигідні вогневі позиції. Можуть сховатися від ворожих БпЛА та виграти потрібний час і простір для будівництва укріпленого бункера і доріг для доступу до всього цього. Про це пише The Washington Post.

Важливо

Головна битва буде скоро: ЗС РФ захопили Селидове і Вишневе і вирівнюють фронт під Новогродівкою

Лісосмуги були висаджені десятиліття тому по всій східній і південній Україні для зміцнення прилеглих полів і зменшення ерозії ґрунту від вітру.

Такий захист дає змогу сховатися від розвідувальних БпЛА і слугує одним із найцінніших елементів рельєфу, і за них ведеться боротьба. Отже, у солдатів з'являється укриття від ворожого вогню.

Крім захисту верхнього шару ґрунту, лісосмуги стали резервуарами біорізноманіття і домом для комах-запилювачів і хижаків

За словами українських захисників, від контролю над стратегічними вітрозахисними смугами подекуди залежить перемога чи поразка в бою.

"Лінія дерев — це життя", — сказав Олександр, представник артилерійської групи 15-ї бригади Нацгвардії.

Спочатку такі укріплення замислювалися в 19 столітті, щоб зупинити деградацію ґрунту, але в 50-х роках дерева були висаджені по всьому степу. За словами Валентини Мовчан, директорки українського Інституту біомедичних технологій, це, можливо, єдина позитивна спадщина, що залишилася від тих жахливих часів.

Вітрозахисні смуги виявилися цінними по всьому фронту для дислокації підрозділів

"Хтось сказав "батьку народів", що можна отримати 30-відсотковий приріст врожаю, тільки посадивши лісосмуги — і це правда", — пояснила вона і додала, що на висадження цих дерев відправляли величезну кількість людей.

Крім захисту верхнього шару ґрунту, лісосмуги стали резервуарами біорізноманіття і домом для запилювачів і хижаків.

У нинішній війні вітрозахисні смуги виявилися цінними на всьому фронті для дислокації підрозділів, особливо в сільській місцевості, де занадто мало будівель або вони були зруйновані артилерійськими ударами.

Якби їх не було, пояснив один український солдат, довелося б рити траншеї на кілька метрів глибше, щоб просто отримати місце для укриття.

Цього місяця 15-та бригада зважила кілька чинників, перш ніж вибрати місце для своєї гаубиці зі стримування російського наступу біля Селидового

Як правило, командир отримує наказ від свого начальника про загальне місцеперебування і напрямок вогню, потім розвідує перспективні місця. За словами солдатів, широкі та густі вітрозахисні смуги цінуються, оскільки вони надають більше можливостей для приховування транспортних засобів та обладнання. Солдати риють землю, щоб встановити гармату та окрему позицію укриття, яку можна буде прикрити колодами та землею.

У бліндажі містилися два двоярусні ліжка та електроніка. Бійці використовували пристрої, прозвані "цукеркою", вони блимають і вібрують, повідомляючи, який тип дрона виявлено. Але така система не відрізнить дружні літаки від ворожих.

Якщо лінія фронту залишається статичною, позиції протримаються кілька місяців, але коли одна зі сторін захоплює територію, солдатам доводиться швидко переміщатися.

ЗСУ, Донбас ЗСУ, Донбас ЗСУ, Донбас ЗСУ, Донбас ЗСУ, Донбас ЗСУ, Донбас Фото: WP

Найкращі вітрозахисні смуги — ті, які розташовуються на деякій височині, пояснив військовослужбовець Максим. Вершини пагорбів забезпечують сильніший радіосигнал для безпілотників.

За його словами, це і перевага, і недолік одночасно, оскільки ворог використовує їх у такий самий спосіб.

Для деяких солдатів лісосмуги — це також можливість відпочити в розпал війни. Деякі зазначили, що в лісі спокійніше, ніж у брудній траншеї, відкритій перед ворожим вогнем. За словами солдатів, вони бачили, як дикі собаки, фазани та сови пробираються крізь дерева.

Нагадаємо, що, за даними СБУ, волонтер ООН під Покровськом шпигував за ЗСУ і передавав дані ФСБ.

Також повідомлялося, що, за інформацією WSJ, Україна змушена проводити мобілізацію на тусовках.