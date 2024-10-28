По словам Валентины Мовчан, директора Института биомедицинских технологий, кто-то сказал "отцу народов", что можно получить 30% прироста урожая, только посадив лесополосы. Изначально такая защита от ветра задумывалась в 19 веке, чтобы сохранить плодородную почву.

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Благодаря советскому сельскохозяйственному планированию в степях Донбасса, где практически невозможно укрыться от дронов, бойцы ВСУ получают выгодные огневые позиции. Могут укрыться от вражеских БПЛА и выиграть нужно время и пространство для строительства укрепленного бункера и дорог для доступа ко всему этому. Об этом пишет The Washington Post.

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Лесополосы были высажены десятилетия тому назад по всей восточной и южной Украине для укрепления прилегающих полей и уменьшения эрозии почвы от ветра.

Такая защита позволяет скрыться от разведывательных БПЛА и служит одним из самых ценных элементов рельефа, и за них ведется борьба. Таким образом, у солдат появляется укрытие от вражеского огня.

Помимо защиты верхнего слоя почвы, лесополосы стали резервуарами биоразнообразия и домом для опылителей и хищников

По словам украинских защитников, от контроля над стратегическими ветрозащитными полосами иногда зависит победа или поражение в бою.

"Линия деревьев — это жизнь", — сказал Александр, представитель артиллерийской группы 15-й бригады Нацгвардии.

Изначально такие укрепления задумывались в 19 веке, чтобы остановить деградацию почвы, но в 50-х годах деревья были высажены по всей степи.

По словам Валентины Мовчан, директора украинского Института биомедицинских технологий, это возможно, единственное положительное наследие, оставшееся от тех ужасных времен.

Ветрозащитные полосы оказались ценными по всему фронту для дислокации подразделений

"Кто-то сказал "отцу народов", что можно получить 30-процентный прирост урожая, только посадив лесополосы — и это правда", — объяснила она и добавила, что на посадку этих деревьев отправляли огромное количество людей.

Помимо защиты верхнего слоя почвы, лесополосы стали резервуарами биоразнообразия и домом для опылителей и хищников.

В нынешней войне ветрозащитные полосы оказались ценными по всему фронту для дислокации подразделений, особенно в сельской местности, где слишком мало зданий или они были разрушены артиллерийскими ударами.

Если бы их не было, объяснил один украинский солдат, пришлось бы рыть траншеи на несколько метров глубже, чтобы просто получить место для укрытия.

В этом месяце 15-я бригада взвесила несколько факторов, прежде чем выбрать место для своей гаубицы по сдерживанию российского наступления возле Селидово

Как правило, командир получает приказ от своего начальника об общем местоположении и направлении огня, затем разведывает перспективные места. По словам солдат, широкие и густые ветрозащитные полосы ценятся, поскольку они предоставляют больше возможностей для сокрытия транспортных средств и оборудования. Солдаты роют землю, чтобы установить орудие и отдельную позицию укрытия, которую можно будет прикрыть бревнами и землей.

В блиндаже помещались две двухъярусные кровати и электроника. Бойцы использовали устройства, прозванные "конфетой", они мигают и вибрируют, сообщая, какой тип дрона обнаружен. Но такая система не отличит дружественные самолеты от вражеских.

Если линия фронта остается статичной, позиции продержатся несколько месяцев, но когда одна из сторон захватывает территорию, солдатам приходится быстро перемещаться.

ВСУ, Донбасс ВСУ, Донбасс ВСУ, Донбасс ВСУ, Донбасс ВСУ, Донбасс ВСУ, Донбасс Фото: WP

Лучшие ветрозащитные полосы — те, которые располагаются на некоторой возвышенности, объяснил военнослужащий Максим. Вершины холмов обеспечивают более сильный радиосигнал для беспилотников.

По его словам, это и преимущество, и недостаток одновременно, поскольку враг использует их таким же образом.

Для некоторых солдат лесополосы — это также возможность отдохнуть в разгар войны. Некоторые отметили, что в лесу спокойнее, чем в грязной траншее, открытой перед вражеским огнем. По словам солдат, они видели, как дикие собаки, фазаны и совы пробираются сквозь деревья.

Напомним, что, по данным СБУ, волонтер ООН под Покровском шпионил за ВСУ и передавал данные ФСБ.

Также сообщалось, что, по информации WSJ, Украина вынуждена проводить мобилизацию на тусовках.