Главная битва будет скоро: ВС РФ захватили Селидово и Вишневое и выравнивают фронт под Новогродовкой

Оккупанты уже почти захватили Катериновку и оккупировали Богоявленку.

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Российские оккупанты на Покровском направлении пытаются захватить Лысовку и усилили давление на Кураховку. Об этом в своем телеграм-канале рассказал боец Сил обороны с позывным "Мучной".

"Лисовка-Новогродовка: здесь у нас проблем сильных нет, держимся крепко. Были заходы п**арков южнее Лысовки в посадку, все были уничтожены, технику мы минусовали. По Селидово уже скажу как есть, наши казаки выходят с северо-западного фланга, по городу до сих пор работают наши аэробомберы и наносят удары по скоплению противника, город полностью уже за п**рами", — проинформировал он.

По его словам, Вишневое к западу от Селидово тоже под контролем врага. Оккупанты там уже установили свою тряпку и сейчас проводят зачистку.

"Усилилось давление на Кураховку, очень активно прут под прикрытием арты и авиации. Относительно населенного пункта Екатериновка, то там уже идет завершающий этап и скоро тоже перейдет под контроль врага. Ну и напоследок Богоявленка за хряками. Совсем скоро начнут давить в направлении трассы в Покровск и протискивать на запад от Новогродовки чтобы выровнять фронт. Главная битва будет совсем скоро!" — прогнозирует "Мучной".

В вечерней сводке Генштаба ВСУ сообщили, что с начала суток на Покровском направлении ВС РФ уже совершили 15 попыток потеснить Силы обороны с занимаемых позиций в районах Миролюбовки, Луча, Крутого Яра и Селидово. Силы обороны отбили 10 атак противника. Потери врага уточняются.

"Продолжаются бои вблизи Новоселидовки, Новодмитровки, Кураховки, Максимильяновки, Антоновки, Курахово и Катериновки на Кураховском направлении. По уточненной информации, за сегодня отражено 19 атак оккупационной армии, две атаки продолжаются", — говорится в сообщении.

Напомним, что ВСУ контролируют все командные высоты, но РФ вклинилась в их оборону на Запорожье.