Головна битва буде скоро: ЗС РФ захопили Селидове і Вишневе і вирівнюють фронт під Новогродівкою

Окупанти вже майже захопили Катеринівку і окупували Богоявленку.

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Російські окупанти на Покровському напрямку намагаються захопити Лисівку і посилили тиск на Курахівку. Про це в своєму телеграм-каналі розповів боєць Сил оборони з позивним "Мучной".

"Лисівка-Новогродівка: тут у нас проблем сильних немає, тримаємося міцно. Були заходи п**арків на південь від Лисівки у посадку, всі були знищені, техніку ми мінуснули. По Селидове вже скажу як є, наші козаки виходять з північно-західного флангу, по місту досі працюють наші аеробомбери та завдають удари по скупченню противника, місто повністю вже за п**рами", — проінформував він.

За його словами, Вишневе на захід від Селидового теж під контролем ворога. Окупанти там вже встановили свою ганчірку і зараз проводять зачистку.

"Посилився тиск на Курахівку, дуже активно пруть під прикриттям арти та авіації. Стосовно населеного пункту Катеринівка, то там вже йде завершальний етап та скоро теж перейде під контроль ворога. Ну і на останок Богоявленка за хряками. Зовсім скоро почнуть давити в напрямку траси до Покровська та протискати на захід від Новогродівки щоб вирівняти фронт. Головна битва буде зовсім скоро!" — прогнозує "Мучной".

У вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ повідомили, що від початку доби на Покровському напрямку ЗС РФ вже здійснили 15 спроб потіснити Сили оборони із займаних позицій в районах Миролюбівки, Променя, Крутого Яру та Селидового. Сили оборони відбили 10 атак противника. Втрати ворога уточнюються.

"Продовжуються бої поблизу Новоселидівки, Новодмитрівки, Курахівки, Максимільянівки, Антонівки, Курахового та Катеринівки на Курахівському напрямку. За уточненою інформацією, за сьогодні відбито 19 атак окупаційної армії, дві атаки тривають", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що ЗСУ контролюють усі командні висоти, але РФ вклинилася в їхню оборону на Запоріжжі.