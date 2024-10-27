ЗСУ контролюють усі командні висоти, але РФ вклинилася в їхню оборону на Запоріжжі, — Волошин

Армія РФ провела перегрупування і провела масовані штурмові дії, унаслідок чого вклинилася в українську оборону на глибину приблизно взводного-опорного пункту, розповіли в Силах оборони.

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ЗС РФ поблизу села Левадне Запорізької області, яке розташоване неподалік від адміністративного кордону з Донецькою областю, мали частковий успіх. Про це в ефірі телемарафону сказав речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

"Дійсно, на тій ділянці лінії боєзіткнення, після Вугледара, армія РФ наростила певні зусилля, провела перегрупування і масовані штурмові дії. Унаслідок чого мала частковий успіх, тобто вклинилася в українську оборону на глибину приблизно взводного-опорного пункту", — повідомив він.

За його словами, зараз на цій ділянці фронту під контролем Сил оборони перебувають усі командні висоти, а українські захисники проводять стабілізаційні заходи, щоб повернути втрачені позиції.

Він додав, що останніми днями обстановка у Запорізькій області ускладнилася. Командування РФ кидає сюди для штурмів дедалі більше сил. Це може свідчити про новий наступ ворога.

Нагадаємо, що 27 жовтня повідомлялося, що ЗС РФ взяли під контроль Левадне у Запорізькій області та просунулися біля Шахтарського, Новоукраїнки, Богоявленки, Новодарівки, Стельмахівки, в Гірнику та Олександрополі.