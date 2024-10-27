ВСУ контролируют все командные высоты, но РФ вклинилась в их оборону на Запорожье, — Волошин

Армия РФ провела перегруппировку и провела массированные штурмовые действия, в результате чего вклинилась в украинскую оборону на глубину примерно взводного-опорного пункта, рассказали в Силах обороны.

Related video

ВС РФ вблизи села Левадное Запорожской области, которое расположено недалеко от административной границы с Донецкой областью, имели частичный успех. Об этом в эфире телемарафона сказал представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин.

"Действительно, на том участке линии соприкосновения, после Угледара, армия РФ нарастила определенные усилия, провела перегруппировку и массированные штурмовые действия. В результате чего имела частичный успех, то есть вклинилась в украинскую оборону на глубину примерно взводного-опорного пункта", — сообщил он.

По его словам, сейчас на этом участке фронта под контролем Сил обороны находятся все командные высоты, а украинские защитники проводят стабилизационные мероприятия, чтобы вернуть утраченные позиции.

Он добавил, что в последние дни обстановка в Запорожской области осложнилась. Командование РФ бросает сюда для штурмов все больше сил. Это может свидетельствовать о новом наступлении врага.

Напомним, что 27 октября сообщалось, что ВС РФ взяли под контроль Левадное в Запорожской области и продвинулись возле Шахтерского, Новоукраинки, Богоявленки, Новодаровки, Стельмаховки, в Горняке и Александрополе.