ВС РФ оккупировали Левадное на Запорожье и продвинулись в Донецкой области, — DeepState (карты)

Генштаб ВСУ информирует о 174 боевых столкновениях, которые были зафиксированы за последние сутки. Однако командование не подтвердило успехи российских оккупантов на фронте.

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Вооруженные силы Российской Федерации взяли под контроль населенный пункт Левадное в Запорожской области. Также враг продвинулся возле Шахтерского, Новоукраинки, Богоявленки, Новодаровки, Стельмаховки, в Горняке и Александрополе. Об этом сообщает проект DeepState в воскресенье, 27 октября.

"Враг оккупировал Левадное", — отметили аналитики.

ВС РФ оккупировали Левадное Фото: deepstatemap.live

Россияне также продвинулись возле Новодаровки в Запорожской области, Стельмаховки в Луганской области, а также возле Шахтерского, Новоукраинки, Богоявленки в Волновахском районе Донецкой области.

Продвижение ВС РФ возле Шахтерского, Новоукраинки, Богоявленки Фото: deepstatemap.live Продвижение ВС РФ возле Стельмаховки Фото: deepstatemap.live

Кроме того, оккупанты продвинулись в Горняке и Александрополе в Покровском районе.

Украинское командование официально не комментировало эту информацию.

По данным Генштаба ВСУ, ситуация на фронте остается сложной. За сутки произошло 174 боевых столкновения.

На Покровском направлении Силы обороны остановили 41 штурмовое и наступательное действие агрессора в районах населенных пунктов Воздвиженка, Миролюбовка, Луч, Лысовка, Крутой Яр, Красный Яр, Николаевка и Селидово. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Селидово.

На Кураховском направлении украинские военные отбили 43 атаки. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи Антоновки и Катериновки. Кроме этого, враг атаковал в сторону Новоселидовки, Острого, Дальнего, Константиновки, Елизаветовки.

На Ореховском направлении противник один раз безуспешно штурмовал позиции наших воинов. Также не имели успеха пять попыток россиян вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций на Приднепровском направлении.

Напомним, 26 октября народный депутат Марьяна Безуглая сообщила, что российские оккупанты зашли в Купянск Харьковской области. Зато начальник городской военной администрации Андрей Беседин заявил, что эта информация не соответствует действительности.

26 октября аналитики DeepState заявили о продвижении ВС РФ в Селидово, Катериновке, Вишневом, возле Шахтерска, Новодмитровки и Богоявленки.