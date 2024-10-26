Безуглая утверждает, что ВС РФ зашли в Купянск: что говорят в администрации (карта)

В своей публикации, посвященной ситуации на фронте, народная депутатка в очередной раз раскритиковала главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, который, по ее мнению, занимается "сортами лжи". Военная администрация Купянска опровергает слова Безуглой о том, что ВС РФ якобы зашли в населенный пункт.

Related video

Народный депутат Марьяна Безуглая заявила о том, что армия страны-агрессора России вошла в Купянск Харьковской области. Об этом она написала в своем Телеграм.

"Селидово уже преимущественно россиянами завоевано. В Купянск они вошли. Половину Курщины уже вернули.Необходимо готовить круговую оборону Павлограда и Изюма. Чем занимается Сырский? Сортами лжи", — написала она.

Ситуация под Купянском — реакция местной власти

Начальник городской военной администрации Андрей Беседин ответил на данное заявление в комментарии изданию "Суспільне Харків".

"Это точно не соответствует действительности – можете открыть DeepState. Мы все – ГСЧС, полиция, структурные подразделения городской военной администрации, волонтеры, гуманитарный центр – находимся здесь", – сказал он.

Ситуация на Купянском направлении

При этом Беседин добавил, что в настоящее время 3000 жителей остаются именно на правобережье города. В том числе и потому, что там остается критическая инфраструктура. А фронт сейчас находится в 2,5 км от центра Купянска.

Кроме того, про ситуацию на Купянском направлении доложил командир батальона "Ахиллес" 92-й ОШБр Юрий Федоренко.

"В частности, три дня оккупанты совершили массированный штурм: привлекли 17 единиц техники, части пехоты удалось спешиться вблизи Кругляковки, пешие группы заняли некоторые укрытия. Сейчас Силы обороны проводят работу по избиению россиян с этих позиций, которые им удалось занять", — сообщил он.

Ранее начальник полиции Харьковщины Владимир Тимошко сообщал, что линия фронта проходит "фактически за Петропавловкой, в Куриловке — там, где оккупанты пытались выйти к реке Оскол".

Обстановка на Купянском направлении — данные Генштаба

По данным Генерального штаба Украины, ситуация под Купянском остается непростой.

Наши военные отбили 5 штурмов врага вблизи Кондрашовки, Синьковки, Кругляковки, Берестового и Первомайского на Купянском направлении.

"Вблизи Кругляковки и Кондрашовки идет еще три боестолкновения. Враг активно применяет авиацию. Подверглись ударам КАБами Песчаное, Глушковка, Загрызовое, также Берестово оказалось под ударами неуправляемых авиационных ракет", — говорится в сообщении.

Ранее военный эксперт Константин Машовец рассказал, что На Купянском направлении разворачиваются ожесточенные бои, которые могут оказать критическое влияние на судьбу Харьковской, Донецкой и Луганской областей: По его мнению, оперативный замысел ВС РФ на этом направлении включает два этапа: первый — это прорыв к Осколу, а второй — сжатие и ликвидация окруженных украинских войск.

Также сообщалось, что воины ГУР МО зачистили от россиян Кругляковку на Харьковщине. Как отметили в ГУР, российские оккупанты потеряли в Кругляковке более взвода пехоты. Также украинским спецназовцам удалось взять россиян в плен.