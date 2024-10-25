Контратаки ВСУ у Песчаного: как изменилась обстановка на Купянском направлении, — офицер

По словам офицера бригады "Рубеж" Владимира Черняка, контратаки Сил обороны демонстрируют, что противник иногда действует спонтанно и оставляет слабые места в обороне, чем и пользуются украинские военные.

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Несколько дней назад украинские защитники контратаковали в районе населенного пункта Песчаное Харьковской области, где ВС РФ наступают южнее Купянска. О том как изменилась ситуация на данном участке, рассказал в эфире телемарафона офицер бригады "Рубеж" Национальной гвардии Украины Владимир Черняк.

"Ситуация сильно зависит от того, насколько успешным был штурм предыдущий штурм противника. Такие контратаки показывают только одно, что противник на данном направлении действует нагло и достаточно необдуманно. Это какие-то спонтанные действия, которые всегда приводит к тому, что штурм захлебывается, и наши военнослужащие имеют возможность контратаковать", — пояснил офицер.

Карта боевых действий. Купянское направление, 25 октября Фото: deepstatemap.live

По его словам, такая ситуация складывается довольно часто, потому что противник не всегда может держать позиции на отдельных участках своей линии обороны, и у неприятеля не всегда есть средства мощного огневого прикрытия, а его РЭБ и беспилотники иногда работают не достаточно эффективно. Понимая это, продолжил Черняк, украинские бойцы со своей стороны стараются максимально продавливать оборону противника, как только чувствует его слабость.

Что касается способности россиян удерживать позиции, то Черняк отметил переброску иностранных военных на территорию Курской области, что в свою очередь даст возможность оттянуть часть сил РФ на территорию Украины. Однако оборона оккупантов и так выглядит неплохо, несмотря на низкое качество личного пехотного состава. Это обусловлено тем, что бригады ВС РФ, которые стояли раньше, фактически сточились и теперь комплектуются в основном за счет мобилизованных.

"Логика России в том, что свои недостатки максимально компенсировать тем, что у нее есть преимущества. То есть если пехота где-то не держится, то они максимально стараются реализовать свое преимущество в инженерном деле, проводят дистанционное минирование. Их дроны-разведчики постоянно в небе, нет недостатка в артиллерии. Наносят авиационные удары, в том числе неуправляемыми ракетами", — рассказал офицер.

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Ранее военный эксперт Константин Машовец рассказал, что На Купянском направлении разворачиваются ожесточенные бои, которые могут оказать критическое влияние на судьбу Харьковской, Донецкой и Луганской областей: По его мнению, оперативный замысел ВС РФ на этом направлении включает два этапа: первый — это прорыв к Осколу, а второй — сжатие и ликвидация окруженных украинских войск.