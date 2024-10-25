Контратаки ЗСУ біля Піщаного: як змінилася обстановка на Куп'янському напрямку, — офіцер

За словами офіцера бригади "Рубіж" Володимира Черняка, контратаки Сил оборони демонструють, що противник іноді діє спонтанно і залишає слабкі місця в обороні, чим і користуються українські військові.

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Кілька днів тому українські захисники контратакували в районі населеного пункту Піщане Харківської області, де ЗС РФ наступають південніше Куп'янська. Про те, як змінилася ситуація на цій ділянці, розповів в ефірі телемарафону офіцер бригади "Рубіж" Національної гвардії України Володимир Черняк.

"Ситуація сильно залежить від того, наскільки успішним був попередній штурм противника. Такі контратаки показують тільки одне, що противник на даному напрямку діє нахабно і досить необдумано. Це якісь спонтанні дії, які завжди призводять до того, що штурм захлинається, і наші військовослужбовці мають можливість контратакувати", — пояснив офіцер.

Карта бойових дій. Куп'янський напрямок, 25 жовтня Фото: deepstatemap.live

За його словами, така ситуація складається доволі часто, бо противник не завжди може тримати позиції на окремих ділянках своєї лінії оборони, і в ворога не завжди є засоби потужного вогневого прикриття, а його РЕБ і безпілотники іноді працюють не досить ефективно. Розуміючи це, продовжив Черняк, українські бійці зі свого боку намагаються максимально продавлювати оборону противника, щойно відчуває його слабкість.

Щодо спроможності росіян утримувати позиції, то Черняк наголосив на перекиданні іноземних військових на територію Курської області, що, своєю чергою, дасть можливість відтягнути частину сил РФ на територію України. Однак оборона окупантів і так має непоганий вигляд, попри низьку якість особового піхотного складу. Це зумовлено тим, що бригади ЗС РФ, які стояли раніше, фактично сточилися і тепер комплектуються переважно за рахунок мобілізованих.

"Логіка Росії в тому, що свої недоліки максимально компенсувати тим, що в неї є переваги. Тобто якщо піхота десь не тримається, то вони максимально намагаються реалізувати свою перевагу в інженерній справі, проводять дистанційне мінування. Їхні дрони-розвідники постійно в небі, не бракує артилерії. Завдають авіаційних ударів, зокрема некерованими ракетами", — розповів офіцер.

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Раніше військовий експерт Костянтин Машовець розповів, що на Куп'янському напрямку розгортаються запеклі бої, які можуть критично вплинути на долю Харківської, Донецької та Луганської областей: На його думку, оперативний задум ЗС РФ на цьому напрямку передбачає два етапи: перший — це прорив до Осколу, а другий — стиснення і ліквідація оточених українських військ.