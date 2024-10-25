"Таємний спецназ" КНДР прибув у Курську область: як пройде їхнє зіткнення із ЗСУ

Українські війська можуть зустрітися з елітним підрозділом 11-ї армії КНДР. Північнокорейський контингент може мати високий бойовий дух, але невідомо, як поведуться "спецпризначенці" після сутички з бійцями, загартованими справжньою війною. Фокус розібрався, як ЗСУ протистоятимуть арміям двох країн.

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Північна Корея постачала Росії артилерійські боєприпаси і балістичні ракети КН-23, а офіцерів направляли для спостереження за їх бойовим застосуванням. Військова співпраця двох країн виходить на новий рівень: регулярні війська КНДР маскують під бурятів і якутів для перекидання в Курську область, пише Financial Times (FT) з посиланням на відеоматеріали від розвідувальної служби Південної Кореї.

Українським військам можуть протистояти бійці елітного підрозділу "Штурмового корпусу" 11-ї армії КНДР. Добре оснащена і висококваліфікована мобільна легка піхота якісно відрізняється від звичайних північнокорейських солдатів, більшість з яких не проходили адекватну бойову підготовку, сказав FT старший науковий співробітник Інституту стратегії національної безпеки Південної Кореї в Сеулі Го Мен-хен.

Головне управління розвідки Міноборони України 23 жовтня зафіксувало прибуття в зону бойових дій у Курській області перших підрозділів армії КНДР, які пройшли навчання на східних російських полігонах. На бойове злагодження з окупантами їм виділили кілька тижнів.

За оцінками військової розвідки України, чисельність перекинутих у РФ північнокорейських військових становить приблизно 12 тисяч осіб, серед них 500 офіцерів, включно з трьома генералами з Пхеньяна. Відповідає за контроль військової підготовки та адаптацію змішаних бойових груп заступник міністра оборони Росії Юнус-Бек Євкуров.

Військові з КНДР прибули в Курську область: чи готові вони до бою?

Старший науковий співробітник з питань наземної війни в Королівському інституті об'єднаних збройних сил Великої Британії Джек Вотлінг у розмові з FT висловив упевненість, що допомога КНДР солдатами створить для України проблеми. Північнокорейський контингент може бути добре згуртованим і мати високий бойовий дух.

Представники західних розвідок говорять про відмову президента Росії Володимира Путіна провести чергову хвилю мобілізацію і бажання поповнити лави ЗС РФ добровольцями за великі гроші. У випадку з солдатами Пхеньяна російське командування зіткнеться з проблемами контролю над ними, але тут стане в пригоді досвід роботи з проіранськими силами і ополченцями під час громадянської війни в Сирії. РФ створить на цій основі робочу модель і для солдатів із КНДР, вважає експерт.

Вотлінг вважає, що Росія прагне поставити Україну в таку ситуацію, коли утримання лінії фронту в Курській області для неї стане неможливим.

"Україна постійно платить за утримання територій у Курській області", — сказав він.

Оцінювати рівень спеціалізації та підготовки північнокорейського контингенту важко, адже вхідних даних вкрай мало. Можна лише припустити, що інженерно-технічні війська КНДР — справді професіонали. Уся територія країни вкрита скелями, також відомо, що саме північнокорейські фахівці допомагали терористам "Хезболли" будувати наступальні та інфраструктурні тунелі, нагадує в бесіді з Фокусом полковник запасу, ексспікер Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов.

Рівень професіоналізму "таємного спецназу" невідомий можливо трохи краще, ніж інші регулярні підрозділи. Пропаганда режиму лідера Північної Кореї Кім Чен Ина надала відео, як спецпризначенці демонструють рівень фізичної підготовки та розбивають руками цеглу. Чи характеризують ці дії солдатів як реальних професіоналів, наразі неясно.

"З якою технікою вони працюватимуть? Якщо приганяти з КНДР, потрібно чекати ще до чотирьох тижнів. Для роботи на російській техніці потрібен час для її досконального освоєння. Хоча в умовах, коли ЗС РФ самі відчувають брак танків і бронемашин, незрозуміло, де їх брати ще й для армії іншої країни", — підкреслює Селезньов.

За словами виконавчого директора Українського центру безпеки і співробітництва Дмитра Жмайла, армія КНДР насамперед відправляє в Курську область бійців Сил спецоперацій (ССО), їхню загальну кількість оцінюють у 200 000 осіб. ССО — одна з найзакритіших структур у країні, про них практично нічого не відомо.

Перекидання в Курську область близько 12 тисяч військових не зможе змінити ситуацію, але дозволить вести наступальні операції, розповідає він Фокусу.

З ним погоджується колишній координатор Групи експертів ООН з Північної Кореї Г'ю Гріффітс. В інтерв'ю каналу France24 він сказав, що північнокорейські війська зазнають нищівної поразки в Україні.

КНДР має одну з найбільших армій у світі, але її солдати не брали участі в реальних боях. Саме в Україні пропаганда Кім Чен Ина про "непереможність" Північної Кореї лусне, як мильна бульбашка, і вб'є моральний дух країни, переконаний він.

"Українці розбомблять їх, ви побачите поразку Північної Кореї... Вони будуть помирати, не доб'ються успіху, і тим більше не дійдуть до Києва на російських танках. Нічого хорошого для них там не буде", — зауважив експерт.

Відправлення контингенту НАТО: чим відповість Захід

Російська влада, за словами Дмитра Жмайла, хоче залучити війська КНДР у свій регіон, щоб показати суворе виконання умов договору про взаємну військову допомогу. Пхеньяну цікаво відправляти солдатів на війну для отримання бойового досвіду, бо українські війська застосовують західну зброю.

Проте вступ у конфлікт третьої сторони — серйозна ескалація в повномасштабній війні, на що Захід зобов'язаний дати відповідь.

"Порівняйте розміри України та Росії. Невже РФ не справляється з нами, що вдається до допомоги Північної Кореї? Будемо воювати проти двох країн, потрібно піднімати цю тему і питати партнерів про відповідь. Може повернутися до ідеї [президента Франції Еммануеля] Макрона про відправлення контингенту НАТО", — міркує експерт.

Розміщення бойових підрозділів КНДР на окупованих територіях України — питання часу. І якщо західна демократія вкотре покаже слабкість, Путін зрозуміє, що можна діяти агресивніше, вважає він.

Кінцева мета відправки військ Північною Кореєю на війну в Україні полягає в тому, щоб заручитися зобов'язанням Росії втрутитися на її боці в будь-який конфлікт на Корейському півострові. У такому разі південнокорейським і американським високопоставленим військовим доведеться переглядати всі напрацьовані моделі війни.

Нагадаємо, у США говорять про можливість прямого військового втручання в разі вступу військ Північної Кореї у війну в Україні на боці армії РФ. Такий сценарій буде червоною рискою для Сполучених Штатів, сказав голова Комітету з розвідки Палати представників США Майк Тернер.

Розвідка Південної Кореї раніше повідомила, що КНДР планує відправити в Україну 12 тисяч солдатів. Сеул визнає цей крок серйозною загрозою безпеці.