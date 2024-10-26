Безугла стверджує, що ЗС РФ зайшли в Куп'янськ: що кажуть в адміністрації (карта)

У своїй публікації, присвяченій ситуації на фронті, народна депутатка вкотре розкритикувала головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, який, на її думку, займається "сортами брехні". Військова адміністрація Куп'янська спростовує слова Безуглої про те, що ЗС РФ нібито зайшли в населений пункт.

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Народна депутатка Мар'яна Безугла заявила про те, що армія країни-агресора Росії увійшла в Куп'янськ Харківської області. Про це вона написала у своєму Телеграм.

"Селидове вже переважно росіянами завойовано. У Куп'янськ вони увійшли. Половину Курщини вже повернули. Необхідно готувати кругову оборону Павлограда та Ізюма. Чим займається Сирський? Сортами брехні", — написала вона.

Ситуація під Куп'янськом — реакція місцевої влади

Начальник міської військової адміністрації Андрій Бесєдін відповів на цю заяву в коментарі виданню "Суспільне Харків".

"Це точно не відповідає дійсності — можете відкрити DeepState. Ми всі — ДСНС, поліція, структурні підрозділи міської військової адміністрації, волонтери, гуманітарний центр — перебуваємо тут", — сказав він.

Ситуація на Куп'янському напрямку

При цьому Бєсєдін додав, що наразі 3000 жителів залишаються саме на правобережжі міста. Зокрема й тому, що там залишається критична інфраструктура. А фронт зараз знаходиться за 2,5 км від центру Куп'янська.

Крім того, про ситуацію на Куп'янському напрямку доповів командир батальйону "Ахіллес" 92-ї ОШБр Юрій Федоренко.

"Зокрема, три дні окупанти здійснили масований штурм: залучили 17 одиниць техніки, частині піхоти вдалося спішитися поблизу Кругляківки, піші групи зайняли деякі укриття. Наразі Сили оборони проводять роботу з побиття росіян із цих позицій, які їм вдалося зайняти", — повідомив він.

Раніше начальник поліції Харківщини Володимир Тимошко повідомляв, що лінія фронту проходить "фактично за Петропавлівкою, у Курилівці — там, де окупанти намагалися вийти до річки Оскіл".

Обстановка на Куп'янському напрямку — дані Генштабу

За даними Генерального штабу України, ситуація під Куп'янськом залишається непростою.

Наші військові відбили 5 штурмів ворога поблизу Кіндрашівки, Синьківки, Кругляківки, Берестового та Первомайського на Куп'янському напрямку.

"Поблизу Кругляківки та Кіндрашівки триває ще три бойові зіткнення. Ворог активно застосовує авіацію. Зазнали ударів КАБами Піщане, Глушківка, Загризове, також Берестове опинилося під ударами некерованих авіаційних ракет", — ідеться в повідомленні.

Раніше військовий експерт Костянтин Машовець розповів, що на Куп'янському напрямку розгортаються запеклі бої, які можуть критично вплинути на долю Харківської, Донецької та Луганської областей: На його думку, оперативний задум ЗС РФ на цьому напрямку передбачає два етапи: перший — це прорив до Оскола, а другий — стиснення і ліквідація оточених українських військ.

Також повідомлялося, що воїни ГУР МО зачистили від росіян Кругляківку на Харківщині. Як зазначили в ГУР, російські окупанти втратили в Кругляківці понад взвод піхоти. Також українським спецпризначенцям вдалося взяти росіян у полон.