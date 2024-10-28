На третий год полномасштабного конфликта Киев столкнулся с проблемой. Пока Россия пополняет войска северокорейскими солдатами, в Украине ищут уклонистов по ресторанам и концертам.

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Украина расширяет мобилизацию, ища военнообязанных на концертах, в винных магазинах и модных кафе. Об этом говорится в материале The Wall Street Journal, опубликованном 27 октября.

Киев сталкивается с трудностями, проводя мобилизацию для компенсации потерь Сил обороны под конец третьего года полномасштабной войны. Из-за сообщений об уклонении от призыва должностных лиц напряжение в обществе растет. В то же время на передовой ВС РФ пользуются преимуществом в живой силе.

Отмечается, что "самая большая непосредственная проблема" внутри страны — это необходимость получить достаточное количество бойцов для удержания линии фронта. Большинство украинцев, которые хотели присоединиться к ВСУ, уже стали добровольцами. Многие мужчины скрываются или незаконно сбежали за границу, чтобы избежать мобилизации.

"Нет легкого решения. К сожалению, это критическая проблема, которую вы не можете решить, отправив туда что-то, кроме западных войск", — подчеркнул ученый из Центра анализа европейской политики Матье Булег.

По оценке Запада, РФ также теряет солдат быстрее, чем может заменить. Кремль обратился за дополнительными силами к КНДР. Кроме того, страна-агрессор имеет в четыре раза больше населения и авторитарную систему.

"Украина пытается пополнить свои ряды после летнего наступления прошлого года, во время которого тысячи войск были пожертвованы ради минимальных достижений. Несмотря на растущую нехватку пехоты, Киев не работал вплоть до весны этого года, пока не снизил возраст обязательной военной службы до 25 лет и ввел дополнительные наказания для тех, кто уклонялся от призыва. Согласно данным военных аналитиков, количество набранных сначала выросло втрое, но впоследствии сократилось", — передали в издании.

По словам полковника и чиновника Генштаба Василия Румака, в последнее время количество мобилизованных на учениях сократилось с 35 тысяч (весной) до 20 тысяч человек в месяц. Другой представитель Генштаба отказался комментировать цифры, отметив их секретность.

В Украине усилились проверки в общественных местах. Киевские работники ТЦК работали вблизи Дворца Спорта, где проходил концерт группы "Океан Эльзы", и элитного продуктового магазина Goodwine. В Одессе военных заметили в ресторанах, где раньше те появлялись редко.

Заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин то, что мобилизация добралась до популярных тусовок, назвал справедливостью. В войске жалуются, что людей катастрофически не хватает. Для обороны нужно меньше живой силы, чем для наступления, но Курская операция растянула истощенные подразделения на востоке.

В Верховной Раде возникло предложение снова снизить нижнюю границу мобилизационного возраста, но это грозит усилением демографического кризиса. Сообщается, что Украина потеряла более четверти 40-миллионного населения из-за оккупации и войны. Мужчин в возрасте от 18 до 25 лет особенно мало, ведь годы рождения этих детей приходятся на первое десятилетие независимости.

Официальные лица в Киеве отмечают, что без увеличения поставок оружия усиление мобилизации неэффективно. Президент Владимир Зеленский сообщал о 14 полностью укомплектованных бригадах, из которых не смогли снарядить даже четыре.

В то же время среди бойцов, которые служат на фронте уже третий год, растет недовольство из-за уклонистов. Разрешение батальонам самостоятельно находить добровольцев и пополнять свой состав новобранцами, добавило свободы воли в процесс мобилизации. Подразделения рекламируют себя, пытаясь привлечь мужчин эффективным обучением и возможностью выбрать должность.

Инструктор с позывным "Фьюри" рассказал, что большинство мобилизованных, которые прибывают на обучение вблизи восточного фронта, не имеют желания воевать. По его словам, "самый большой вызов — изменить их мышление". Нехватка бойцов также означает, что защитники имеют "мало шансов" на демобилизацию.

Напомним, ветеран войны и защитник Мариуполя Анатолий "Буйвол" Леоненко предложил украинцам, которые не хотят донатить на ВСУ, приобщиться к боям. Он описал путь новобранца, объяснив, что демобилизоваться живым можно только "на костылях".

Украинский военнослужащий Станислав "Осман" Бунятов объяснил Фокусу, что демобилизация нужна, чтобы новобранцы имели представление о сроках своей службы. По его словам, отпустить защитников на отдых возможно, ведь "не последними людьми воюем".