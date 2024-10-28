Неявка по повестке в ТЦК: в каких случаях можно не платить штраф

Законодательством определены некоторые случаи, когда лицо может не платить штраф за неявку в ТЦК. Однако военнообязанный должен заблаговременно сообщить о причинах неявки и документально их подтвердить.

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Во время всеобщей мобилизации военнообязанным лицам в возрасте от 18 до 60 лет могут вручать повестки с вызовом в ТЦК. Согласно действующему законодательству он должен явиться в органы территориального центра комплектования и социальной поддержки. Однако в соответствии с постановлением Кабмина 3633-IX "Об утверждении Порядка проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период" лицо не могут наказать в случае неявки в органы ТЦК.

Уважительными причинами для неявки лица для ТЦК являются:

препятствие стихийного характера;

болезнь гражданина; военные действия на соответствующей территории и их последствия, другие обстоятельства, которые лишили его возможности лично прибыть в определенные пункт и срок;

смерть его близкого родственника, в том числе близкого родственника его жены (мужа).

Обстоятельства, по которым лицо не смогло явиться в ТЦК, должны быть подтверждены документально.

В случае неявки в определенный в повестке срок гражданин обязан не позднее чем в течение трех дней от определенных в повестке даты и времени прибытия в ТЦК сообщить о невозможности прибыть по вызову. Явиться военнообязанный должен в течение семи дней из города, являющегося административным центом области, а из других населенных пунктов — в течение десяти суток.

Ранее Фокус сообщал, что за неявку в ТЦК в случае получения повестки могут наложить штраф. В частности, за нарушение воинского учета в военное время или при повторном нарушении санкции будут от 17 000 до 25 500 гривен, за нарушение законодательства об обороне и мобилизации в мирное время для граждан — от 5 100 до 8 500 гривен, а для должностных лиц и юридических лиц — от 17 000 до 34 000 гривен. За уклонение от мобилизации в военное время граждан могут наказать на сумму от 17 000 до 25 500 гривен, а должностных лиц и юридических лиц — на сумму от 34 000 до 59 000 гривен.

Военнообязанный имеет право обжаловать постановление в суд. Однако если гражданин не обжаловал постановление и не уплатил штраф, дело будет передано на принудительное исполнение. В этом случае исполнительная служба может наложить арест на имущество и банковские счета должника.