Арест имущества никто не отменял: чем обернется для украинцев неявка по повестке

По словам адвоката Лидии Карплюк за неявку в ТЦК предусмотрены штрафы от 17 до 25,5 тысяч гривен. Даже если повестка, которую отправили по почте, не получена, считается, что гражданин оповещен. Неуплата штрафа может привести к аресту имущества и банковских счетов.

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В Украине начали рассылать повестки через почтовую службу, однако многие граждане игнорируют их, что приводит к возврату писем в Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Адвокат Лидия Карплюк в интервью изданию "Главред" рассказала, какие штрафы и последствия грозят военнообязанным за неявку по повестке.

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Как трактуется неявка по повестке

По словам Карплюк, факт неполучения повестки не освобождает граждан от ответственности. Даже если человек не забрал письмо с почты или отказался его принять, считается, что он был надлежащим образом оповещен о необходимости явки в ТЦК и СП.

Если гражданин не явился в назначенный срок, ТЦК формирует материалы дела об административном правонарушении. Руководитель ТЦК имеет право вынести постановление о наложении административного взыскания. Это постановление вступает в силу в течение трех месяцев, но не позже одного года со дня обнаружения правонарушения.

Процедура наложения штрафа

После вынесения постановления, оно будет отправлено по месту регистрации военнообязанного. У него будет 15 дней с момента получения документа для добровольной уплаты штрафа. Сумма штрафа может составлять от 17 тысяч до 25,5 тысяч гривен.

Возможность обжалования

Военнообязанный имеет право оспорить постановление в суде, например, если оно было оформлено ненадлежащим образом. Однако если гражданин не оспорил постановление и не оплатил штраф, дело будет передано на принудительное исполнение. В этом случае исполнительная служба может наложить арест на имущество и банковские счета должника.

Как избежать проблем

Чтобы избежать подобных ситуаций, гражданам рекомендуется отслеживать свои данные в Едином реестре должников или на сайте Автоматизированной системы исполнительных производств. Там можно узнать об основаниях открытия исполнительного производства и сумму задолженности.

Повестки в Украине: важные изменения

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины, представители почты обязаны вручать повестку лично адресату. У мужчины будет три дня на то, чтобы забрать заказное письмо с почты. В противном случае ему грозит штраф от 17 до 25,5 тысяч гривен.

Напомним, главком ВСУ Александр Сырский анонсировал важные изменения в системе подготовки новобранцев. Планируется увеличить продолжительность базовой подготовки до 1,5 месяца и привлечь опытных инструкторов для улучшения качества обучения.