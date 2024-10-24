Арешт майна ніхто не скасовував: чим обернеться для українців неявка за повісткою

За словами адвоката Лідії Карплюк, за неявку до ТЦК передбачені штрафи від 17 до 25,5 тисяч гривень. Навіть якщо повістка, яку відправили поштою, не отримана, вважається, що громадянин сповіщений. Несплата штрафу може призвести до арешту майна і банківських рахунків.

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В Україні почали розсилати повістки через поштову службу, проте багато громадян ігнорують їх, що призводить до повернення листів до Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП). Адвокат Лідія Карплюк в інтерв'ю виданню "Главред" розповіла, які штрафи і наслідки загрожують військовозобов'язаним за неявку за повісткою.

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Як трактується неявка за повісткою

За словами Карплюк, факт неотримання повістки не звільняє громадян від відповідальності. Навіть якщо людина не забрала лист із пошти або відмовилася його прийняти, вважається, що її було належним чином повідомлено про необхідність явки до ТЦК і СП.

Якщо громадянин не з'явився в призначений строк, ТЦК формує матеріали справи про адміністративне правопорушення. Керівник ТЦК має право винести постанову про накладення адміністративного стягнення. Ця постанова набирає чинності протягом трьох місяців, але не пізніше одного року з дня виявлення правопорушення.

Процедура накладення штрафу

Після винесення постанови, її буде надіслано за місцем реєстрації військовозобов'язаного. У нього буде 15 днів з моменту отримання документа для добровільної сплати штрафу. Сума штрафу може становити від 17 тисяч до 25,5 тисяч гривень.

Можливість оскарження

Військовозобов'язаний має право оскаржити постанову в суді, наприклад, якщо вона була оформлена неналежним чином. Однак якщо громадянин не оскаржив постанову і не сплатив штраф, справу буде передано на примусове виконання. У цьому разі виконавча служба може накласти арешт на майно та банківські рахунки боржника.

Як уникнути проблем

Щоб уникнути подібних ситуацій, громадянам рекомендується відстежувати свої дані в Єдиному реєстрі боржників або на сайті Автоматизованої системи виконавчих проваджень. Там можна дізнатися про підстави відкриття виконавчого провадження та суму заборгованості.

Повістки в Україні: важливі зміни

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України, представники пошти зобов'язані вручати повістку особисто адресату. У чоловіка буде три дні на те, щоб забрати рекомендований лист із пошти. В іншому разі йому загрожує штраф від 17 до 25,5 тисяч гривень.

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