Неявка за повісткою до ТЦК: в яких випадках можна не платити штраф

Законодавством визначені деякі випадки, коли особа може не сплачувати штраф за неявку до ТЦК. Однак військовозобов'язаний має завчасно повідомити про причини неявки та документально їх підтвердити.

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Під час загальної мобілізації військовозобов'язаним особам віком від 18 до 60 років можуть вручати повістки з викликом до ТЦК. Відповідно до чинного законодавства він має з'явитись до органів територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Однак відповідно до постанови Кабміну 3633-IX "Про затвердження Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період" особу не можуть покарати в разі неявки до органів ТЦК.

Поважними причинами для неявки особи для ТЦК є:

перешкода стихійного характеру;

хвороба громадянина; воєнні дії на відповідній території та їх наслідки, інші обставини, які позбавили його можливості особисто прибути у визначені пункт і строк;

смерть його близького родича, у тому числі близького родича його дружини (чоловіка).

Обставини, через які особа не змогла явитись до ТЦК, повинні бути підтверджені документально.

У разі неявки у визначений у повістці строк громадянин зобов’язаний не пізніше ніж протягом трьох днів від визначених у повістці дати й часу прибуття до ТЦК повідомити про неможливість прибути за викликом. Явитись військовозобов'язаний має протягом семи днів з міста, що є адміністративним центом області, а з інших населених пунктів — протягом десяти діб.

Раніше Фокус повідомляв, що за неявку до ТЦК в разі отримання повістки можуть накласти штраф. Зокрема, за порушення військового обліку у воєнний час або при повторному порушенні санкції будуть від 17 000 до 25 500 гривень, за порушення законодавства про оборону та мобілізацію у мирний час для громадян – від 5 100 до 8 500 гривень, а для посадових осіб та юридичних осіб – від 17 000 до 34 000 гривень. За ухилення від мобілізації у воєнний час громадян можуть покарати на суму від 17 000 до 25 500 гривень, а посадовців осіб та юридичних осіб – на суму від 34 000 до 59 000 гривень.

Військовозобов'язаний має право оскаржити постанову в суд. Однак якщо громадянин не оскаржив постанову і не сплатив штраф, справу буде передано на примусове виконання. У цьому разі виконавча служба може накласти арешт на майно та банківські рахунки боржника.