Штрафи за неявку за повісткою до ТЦК зросли: що чекає на порушників

Резервістів та військовозобов’язаних у випадку неявки до ТЦК та СП очікують високі штрафи. Також штрафуватимуть юридичних осіб підприємств, які не надали відомості про працівників.

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Штраф за неявку в територіальний центр комплектації та соціальної підтримки (ТЦК та СП) після отримання повістки значно виріс. Про це пише "РБК-Україна" із посиланням на юриста Тетяну Даниленко.

У зв'язку із впровадженням Закону №10379, відповідальність за порушення військових обов'язків значно посилено.

Повістку в Україні можуть вручити для того, аби військовозобов'язаний або резервіст з'явився до територіального центру комплектації та соціальної підтримки для уточнення даних. Така необхідність може виникнути, якщо між військово-обліковим документом та даними Єдиного державного реєстру призовників виникають розбіжності.

Старший групи оповіщення зобов'язаний запропонувати громадянину (крім співробітників СБУ та розвідувальних органів) з'явитися до ТЦК та СП. Там потрібно уточнити свої персональні дані, а також звірити інформацію з реєстром. Для цього громадянину оформляється та вручається повістка. Відмова від її отримання документується актом та тягне за собою юридичну відповідальність.

Згідно з новим законом, введено кілька рівнів порушень: перше порушення, повторне порушення та порушення під час воєнного стану.

За порушення військового обліку:

у мирний час – від 3 400 до 5 100 гривень;

у воєнний час або при повторному порушенні – від 17 000 до 25 500 гривень.

За порушення законодавства про оборону та мобілізацію:

у мирний час для громадян – від 5 100 до 8 500 гривень;

для посадових осіб та юридичних осіб – від 17 000 до 34 000 гривень.

За ухилення від мобілізації у воєнний час:

для громадян – від 17 000 до 25 500 гривень;

для посадових осіб та юридичних осіб – від 34 000 до 59 000 гривень.

Військовозобов'язані, які не з'являються до ТЦК за повісткою, ухиляються від взяття на облік чи не оновлюють свої дані, тепер можуть отримати штраф у 17 тисяч гривень.

Якщо підприємство не надає інформацію про співробітників, відповідальність лягає на юридичну особу, якій загрожує штраф у розмірі 34 000 гривень.

В умовах воєнного стану в Україні чоловіки віком від 18 до 60 років зобов'язані мати при собі військово-обліковий документ разом із паспортом, який можуть вимагати пред'явити представники ТЦК, поліції або Держприкордонслужби.

Військовозобов'язані жінки, за аналогічних умов, мають пред'являти лише паспорт (паперовий, ID-картку або електронний документ у "Дії").

Нагадаємо, Фокус писав про те, що військовозобов'язані, яким вручають повістки ТЦК, мають законні причини для відмови від отримання цього документа. Але за відмову від деяких видів повісток можна опинитись в тюрмі на термін до п'яти років.