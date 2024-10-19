"Пусть поживут нашей жизнью": ветеран описал два пути мобилизованного на фронте (видео)

Защитник Мариуполя "Буйвол" упрекнул украинцев, что они забыли о преступлениях ВС РФ в Ирпене. Он предложил вместо донатов мобилизацию на передовую и описал условия, с которыми там можно столкнуться.

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Ветеран российско-украинской войны и экс-боец "Азова", который потерял ногу во время обороны Мариуполя, Анатолий Леоненко с позывным "Буйвол" высказался о донатах на ВСУ и мобилизации в Украине. Об этом известно из шоу "Дачный движ" журналистки Рамины Эсхакзай.

О донатах на ВСУ и путях демобилизации — с 33:02

Среди ветеранов, которые вернулись с фронта с ранениями, много тяжело переживающих диссонанс, оказавшись в гражданской жизни.

"Нам же уже в Киеве нормально, обстановка спокойная, русские не ездят. Вы где-то там воюете, Донецк-Луганск, и воюйте там, а мы тут будем сами себе потихоньку жить", — объяснил "Буйвол".

По его словам, если военные отступят на запад, украинцы "запоют". Тогда оккупанты устроят полную анархию, будут расстреливать и забирать все.

"Люди забывают. Серьезно, как можно забыть то, что в Ирпене насиловали маленьких детей, двухлетних-трехлетних? Как это вообще можно забыть? Как можно ездить спокойно по Киеву и об этом не думать?", — заявил защитник.

Эсхакзай отметила, что в комментариях на это напишут, что состоятельные люди выехали и "война — для бедных".

"Так и есть", — ответил ветеран российско-украинской войны и экс-боец 3 отдельной штурмовой бригады ВСУ, который потерял ногу во время штурма, Роман "Добряк".

"Буйвол" предложил тем, кому не нравится донатить на ВСУ, мобилизоваться и после учений участвовать в боях.

"Пусть они поживут нашей жизнью, и мы посмотрим, надо нам деньги сбрасывать или не надо. Когда он позвонит и скажет: мама, я сейчас под Покровском, здесь просто гайки", — отметил он.

Ветераны описали, что условный боец воевал бы в кроссовках, которые расклеились, а на тактическую обувь нужно было бы 15 тысяч гривен. Спал бы он в спальном мешке, полностью мокром. По позиции каждые 15 минут летели бы КАБы, а из-за перерезанной логистики все сидели бы на сухпайках.

"Буйвол" отметил, что в это время мужчины в Киеве сидят в ресторане и даже не осознают испытаний, через которые проходят бойцы на фронте. Он отметил, что главное — отдача, и поблагодарил всех, кто донатит.

"Быть военным в наше время — это довольно серьезный шаг. Ты понимаешь, что у тебя в основном билет в один конец. Из армии как можно выбраться? Как можно выбраться в наше время из армии? Первое — на костылях, второе — смерть, и третий (вариант, — ред.) не существует", — добавил защитник.

Напомним, в WSJ сообщили, что российским оккупантам удалось преодолеть "ахиллесову пяту" своей тактики в районе Часового Яра. Капитан пехоты Ростислав Касьяненко подчеркнул, что теперь из-за одной ошибки город "может упасть за несколько дней".

В ночь на 19 октября президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина вернула 95 военнопленных. Среди них — бойцы, которые защищали Мариуполь и "Азовсталь".