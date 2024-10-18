"Не совсем справедливо": Зеленский раскритиковал модели экономического бронирования (видео)

Президент отметил, что специалисты критически важных для обороны профессий уже забронированы, поэтому для экономического бронирования критерии должны быть другими.

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Президент Украины Владимир Зеленский назвал не совсем справедливыми те модели экономического бронирования, которые на сегодня предлагало правительство. Он считает, что для определения критериев экономического бронирования нужно найти баланс между взглядами военных и бизнеса. Об этом президент сказал в эфире национального марафона "Единые новости" 18 октября.

"Те модели, которые мне показывали... Честно, я считаю, что пока они не совсем справедливы. Потому что здесь сложно: выбирать одну профессию и не выбирать другую. Другие должны быть критерии, все же не профессия", — сказал Зеленский.

Президент отметил, что ключевые специалисты на оборонных предприятиях, без которых войско не может выжить во время войны, уже имеют бронь в том или ином виде.

По мнению Зеленского, экономическое бронирование до сих пор не ввели, потому что военные и бизнес по-разному смотрят на вопрос. Военным нужны новые силы на фронте, тогда как предпринимателям — работники в тылу. Кроме того, нужно создать равные условия для крупного, среднего и малого бизнеса.

"Поэтому, мне кажется, пока баланса нет, так нельзя просто шашкой махать", — резюмировал президент.

Президент подчеркнул, что задача найти справедливое решение по экономическому бронированию стоит перед министерством экономики и премьер-министром Украины, и сейчас над этим работают.

Зеленский заявил, что сегодняшние модели экономического бронирования "не очень справедливы"

Напомним, действие критериев, по которым критически важные для экономики Украины компании могут получить право бронировать работников, приостановили до 15 ноября. Источники СМИ в правительстве 9 октября сообщали, что президента возмутило количество забронированных граждан.

Также 11 октября СМИ писали со ссылкой на информированные источники, что экономическое бронирование могут реализовать принятием закона в Верховной Раде или постановлением Кабмина, но это планируют сделать позже, потому что сейчас идет мобилизация.