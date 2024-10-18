"Не зовсім справедливо": Зеленський розкритикував моделі економічного бронювання (відео)

Президент зазначив, що спеціалісти критично важливих для оборони професій уже заброньовані, тож для економічного бронювання критерії мають бути іншими.

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Президент України Володимир Зеленський назвав не зовсім справедливими ті моделі економічного бронювання, які на сьогодні пропонував уряд. Він вважає, що для визначення критеріїв економічного бронювання потрібно знайти баланс між поглядами військових та бізнесу. Про це президент сказав в ефірі національного марафону "Єдині новини" 18 жовтня.

"Ті моделі, які мені показували… Чесно, я вважаю, що поки вони не зовсім справедливі. Тому що тут складно: обирати одну професію та не обирати іншу. Інші повинні бути критерії, все ж таки не професія", — сказав Зеленський.

Президент зауважив, що ключові спеціалісти на оборонних підприємствах, без яких військо не може вижити під час війни, вже мають бронь в тому чи іншому вигляді.

На думку Зеленського, економічне бронювання досі не запровадили, бо військові та бізнес по-різному дивляться на питання. Військовим потрібні нові сили на фронті, тоді як підприємцям — працівники в тилу. Крім того, потрібно створити рівні умови для великого, середнього та малого бізнесу.

"Тому, мені здається, поки балансу немає, так не можна просто шашкою махати", — резюмував президент.

Президент наголосив, що завдання знайти справедливе рішення щодо економічного бронювання стоїть перед міністерством економіки та прем'єр-міністром України і зараз над цим працюють.

Зеленський заявив, що сьогоднішні моделі економічного бронювання "не дуже справедливі"

Нагадаємо, дію критеріїв, за якими критично важливі для економіки України компанії можуть отримати право бронювати працівників, призупинили до 15 листопада. Джерела ЗМІ в уряді 9 жовтня повідомляли, що президента обурила кількість заброньованих громадян.

Також 11 жовтня ЗМІ писали з посиланням на поінформовані джерела, що економічне бронювання можуть реалізувати ухваленням закону у Верховній Раді або постановою Кабміну, але це планують зробити пізніше, бо зараз триває мобілізація.